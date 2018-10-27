В Стамбуле бездомная кошка прошлась по подиуму и попала на видео
Необычная модель засветилась накануне на модном показе Esmod International Fashion Show в Стамбуле. Бездомная кошка прошлась по подиуму, попала на видео и произвела настоящий фурор своей беспечностью и бесстрашием.
Модель Мурлыкина сначала удобно расположилась, стала вылизывать лапы, демонстрируя любовь к чистоте. А потом показала свое хорошее настроение, попытавшись поиграть с ногами девушек-моделей, которые курсировали по подиуму.
Гнать прочь пушистую модель никто не стал. А автор видео, которое было выложено в Instagram, только негромко посмеивался над происходящим.
Модель Мурлыкина сначала удобно расположилась, стала вылизывать лапы, демонстрируя любовь к чистоте. А потом показала свое хорошее настроение, попытавшись поиграть с ногами девушек-моделей, которые курсировали по подиуму.
Гнать прочь пушистую модель никто не стал. А автор видео, которое было выложено в Instagram, только негромко посмеивался над происходящим.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:01