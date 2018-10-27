В Стамбуле бездомная кошка прошлась по подиуму и попала на видео

Модель Мурлыкина сначала удобно расположилась, стала вылизывать лапы, демонстрируя любовь к чистоте. А потом показала свое хорошее настроение, попытавшись поиграть с ногами девушек-моделей, которые курсировали по подиуму.Гнать прочь пушистую модель никто не стал. А автор видео, которое было выложено в Instagram, только негромко посмеивался над происходящим.