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Составлен ТОП-5 самых интересных и доступных игр с «бесконечным бегом»

Apple App Store и Google Play Store имеется большое количество игр с «бесконечным бегом». Эксперты составили ТОП-5 самых интересных и доступных игрушек.

Составлен ТОП-5 самых интересных и доступных игр с «бесконечным бегом»

Под «бесконечным бегом» подразумеваются игры, у которых нет конца, игроки продолжают бегать, преодолевая препятствия и преграды, возникающие у них на пути. Здесь ключевой задачей является достижение максимального результата путём сбора бонусов монет и других инструментов, лежащих в основе игры. Подобные приложения зачастую не требуют каких-то определённых спецификаций, они могут запускаться на устройствах начального уровня.

По мнению экспертов, самой популярной игрой является Temple Run, где герою предстоит пройти продолжительный путь. Второй по популярности стала игра Subway surfer, здесь игрокам нужно изворачиваться от поездов и других препятствий, собирая монеты и другие бонусы. На третьем месте расположилась игра Vector 2, где геймерам нужно выйти живым из исследовательского центра. Четвёртое место занимает Sonic, а на пятом Alto's Odyssey.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:40

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