Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
Психологи раскрыли 5 основных правил для достижения успеха в жизни, а также обретения уверенности в себе и внутренней гармонии. Рекомендации, опубликованные на страницах портала Psychology Today, составлены экспертом по имени Рональд Э Риджио.
Нередко огорчённые постоянными неудачами в жизни люди задаются вопросом о том, как же достичь успеха в своих начинаниях, стать более уверенными в себе и заполучить уважение со стороны окружающих. Этот вопрос остаётся актуальным во все времена, а потому психологи раскрыли 5 основных правил, чтобы добиться желаемого. В первую очередь человек должен чётко определить цели, которым будет следовать в ближайшее время, цели, при достижении которых он сможет оглянуться назад и остаться довольным не только проделанной работой, но и самим собой. Но следует помнить, что для положительного результата важно хотя бы в начале пути к успеху определять для себя задачи в пределах разумного, на выполнение которых точно хватит сил, терпения и располагаемых возможностей.
Правило номер 2 требует от будущего успешного человека наличия устойчивых жизненных ценностей. Любая серьёзная и уважающая себя личность прекрасно понимает, что в жизни главное, а что - второстепенное и не столь значимо. Люди, умеющие рассказать о приоритетных вещах, а также обосновать их значимость лично для себя, чаще выглядят в глазах окружающих более ответственными и успешными, чем те, кто так и не определился в данном вопросе.
Следующее правило гласит о том, что нужно уметь прощать себя. Порой имея за спиной несколько неудачных попыток достичь успеха в жизни, люди теряют не только уверенность в себе и внутреннюю гармонию, но и приобретают комплексы, избавиться от которых поможет только полное осознание, принятие и прощение самого себя за прошлые ошибки. Преодолев этот этап, следует поработать над чертой характера, часто именуемой «внутренним стержнем». Именно он, согласно правилу психологов, поможет каждому покинуть зону комфорта, научиться рисковать без страха и открывать перед собой новые возможности на пути к успеху.
Последняя рекомендация специалистов связана с тем, что человек может оставить после себя. Недостаточно только заполучить внимание и одобрение окружающих именно здесь и сейчас. Для успеха в жизни, уверенности в себе и ощущения гармонии каждому необходимо чувствовать свою значимость. Это может быть связано не только с каким-то открытием, но и обычной ролью в жизни другого человека.
Нередко огорчённые постоянными неудачами в жизни люди задаются вопросом о том, как же достичь успеха в своих начинаниях, стать более уверенными в себе и заполучить уважение со стороны окружающих. Этот вопрос остаётся актуальным во все времена, а потому психологи раскрыли 5 основных правил, чтобы добиться желаемого. В первую очередь человек должен чётко определить цели, которым будет следовать в ближайшее время, цели, при достижении которых он сможет оглянуться назад и остаться довольным не только проделанной работой, но и самим собой. Но следует помнить, что для положительного результата важно хотя бы в начале пути к успеху определять для себя задачи в пределах разумного, на выполнение которых точно хватит сил, терпения и располагаемых возможностей.
Правило номер 2 требует от будущего успешного человека наличия устойчивых жизненных ценностей. Любая серьёзная и уважающая себя личность прекрасно понимает, что в жизни главное, а что - второстепенное и не столь значимо. Люди, умеющие рассказать о приоритетных вещах, а также обосновать их значимость лично для себя, чаще выглядят в глазах окружающих более ответственными и успешными, чем те, кто так и не определился в данном вопросе.
Следующее правило гласит о том, что нужно уметь прощать себя. Порой имея за спиной несколько неудачных попыток достичь успеха в жизни, люди теряют не только уверенность в себе и внутреннюю гармонию, но и приобретают комплексы, избавиться от которых поможет только полное осознание, принятие и прощение самого себя за прошлые ошибки. Преодолев этот этап, следует поработать над чертой характера, часто именуемой «внутренним стержнем». Именно он, согласно правилу психологов, поможет каждому покинуть зону комфорта, научиться рисковать без страха и открывать перед собой новые возможности на пути к успеху.
Последняя рекомендация специалистов связана с тем, что человек может оставить после себя. Недостаточно только заполучить внимание и одобрение окружающих именно здесь и сейчас. Для успеха в жизни, уверенности в себе и ощущения гармонии каждому необходимо чувствовать свою значимость. Это может быть связано не только с каким-то открытием, но и обычной ролью в жизни другого человека.
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:44