Ученые нашли в корнях тополя микробы, способные побороть рак





Исследователи, представляющие национальную лабораторию Ок-Ридж (штат Теннеси), изучили кластеры генов тополя, ответственные за разработку особых натуральных продуктов. Как оказалось, их молекулы воспринимаются микробами как сигнал связи с остальными растениями. Помимо этого, в них есть определенное количество антибиотиков, что особенно заинтересовало ученых. Они намерены в ближайшее время создать лекарство на основе молекул тополя, которым будет по силам бороться с раковыми клетками.На сегодняшний день специалисты проанализировали не менее 290 последовательностей бактериальных геномов с внушительным потенциалом. По итогам следующих исследований ученые определят приоритет штамма бактерий с целью их последующего изучения.