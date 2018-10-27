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Ученые нашли в корнях тополя микробы, способные побороть рак

Ученые из США выяснили, что микробы в корнях тополя почти в 10 раз разнообразнее, чем в человеческом организме. Поэтому, они вполне могут служить в качестве источника новых молекул для разработки эффективной вакцины от онкологии, сообщает издание The American Society for Microbiology.

Ученые нашли в корнях тополя микробы, способные побороть рак

Исследователи, представляющие национальную лабораторию Ок-Ридж (штат Теннеси), изучили кластеры генов тополя, ответственные за разработку особых натуральных продуктов. Как оказалось, их молекулы воспринимаются микробами как сигнал связи с остальными растениями. Помимо этого, в них есть определенное количество антибиотиков, что особенно заинтересовало ученых. Они намерены в ближайшее время создать лекарство на основе молекул тополя, которым будет по силам бороться с раковыми клетками.

На сегодняшний день специалисты проанализировали не менее 290 последовательностей бактериальных геномов с внушительным потенциалом. По итогам следующих исследований ученые определят приоритет штамма бактерий с целью их последующего изучения.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:25

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