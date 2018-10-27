Водоснабжение в Туапсе восстановят завтра, но пить эту воду будет нельзя
Водоснабжение в Туапсе будет восстановлено уже завтра, 28 октября, но пить эту воду будет нельзя. Об этом заявили в администрации Туапсинского района, подчеркнув, что в системе сначала будет техническая вода.
Точный срок восстановления подачи воды в Туапсе – в ночь на 28 октября. В систему водоснабжения будет подаваться гиперхлорированная вода, употреблять которую в пищевых целях нельзя. Отдельное разрешение на использование этой воды с целью питья будет дано только после дополнительных лабораторных исследований.
Точный срок восстановления подачи воды в Туапсе – в ночь на 28 октября. В систему водоснабжения будет подаваться гиперхлорированная вода, употреблять которую в пищевых целях нельзя. Отдельное разрешение на использование этой воды с целью питья будет дано только после дополнительных лабораторных исследований.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:10