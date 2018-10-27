Водоснабжение в Туапсе восстановят завтра, но пить эту воду будет нельзя





Точный срок восстановления подачи воды в Туапсе – в ночь на 28 октября. В систему водоснабжения будет подаваться гиперхлорированная вода, употреблять которую в пищевых целях нельзя. Отдельное разрешение на использование этой воды с целью питья будет дано только после дополнительных лабораторных исследований.