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В австралийском зоопарке у однополой пары пингвинов появился детеныш

В австралийском зоопарке сообщили о рождении детеныша у пары пингвинов самцов - Сфена и Мэджи. Администрация Сиднейского океанариума сообщила об этом событии в социальной сети Twitter, опубликовав фото новорожденного пингвиненка.

В австралийском зоопарке у однополой пары пингвинов появился детеныш

В администрации зоопарка сообщили, что несколько недель назад пингвинам-самцам Сфену и Мэджи дали яйцо, которое появилось у традиционной пары сородичей. Самцы в своем гнезде охраняли его почти 5 недель. А на днях из яйца вылупился детеныш весом почти 100 граммов. Новоиспеченные отцы окружили малыша настоящей заботой, хотя подобные случаи не встречаются в дикой среде обитания пингвинов.

Сообщается, что пингвины gentoo, которые в основном живущие на субантарктических островах, имеют огромное желание быть родителями, и это не зависит от их пола. Эксперты отмечают, что сейчас главное в течение ближайших 20 дней окружить детеныша максимальной заботой, чтобы с ним ничего не случилось. Пол малыша определят чуть позже, когда пингвиненок подрастет.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:10

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