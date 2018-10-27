В австралийском зоопарке у однополой пары пингвинов появился детеныш





В администрации зоопарка сообщили, что несколько недель назад пингвинам-самцам Сфену и Мэджи дали яйцо, которое появилось у традиционной пары сородичей. Самцы в своем гнезде охраняли его почти 5 недель. А на днях из яйца вылупился детеныш весом почти 100 граммов. Новоиспеченные отцы окружили малыша настоящей заботой, хотя подобные случаи не встречаются в дикой среде обитания пингвинов.Сообщается, что пингвины gentoo, которые в основном живущие на субантарктических островах, имеют огромное желание быть родителями, и это не зависит от их пола. Эксперты отмечают, что сейчас главное в течение ближайших 20 дней окружить детеныша максимальной заботой, чтобы с ним ничего не случилось. Пол малыша определят чуть позже, когда пингвиненок подрастет.