Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем без детей, но на Мальдивах





Продюсером хоррора является бывший муж Оксаны Акиньшиной Дмитрий Литвинов. Перед тем, как согласиться на съёмки в фильме «Рассвет», актриса выдвинула условие, что всё её дети приедут вместе с ней. По словам артистки, она не может надолго отлучаться из дома, поскольку является многодетной матерью и не желает на долгое время оставлять детей. Также звезда призналась, что до появления наследников она была очень закрыта, зажата и имела много комплексов.После рождения троих детей Оксана Акиньшина предпочитает сидеть дома, она не любит соцсети и походы по тусовкам. Единственное, о чём актриса мечтает, так это отпуск на Мальдивах в компании собственного мужа и без детей.