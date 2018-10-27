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Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем без детей, но на Мальдивах

Оксана Акиньшина призналась, что мечтает об отпуске с мужем без детей. Актриса недавно дала интервью журналистам в связи с участием в российском фильме ужасов «Рассвет».

Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем без детей, но на Мальдивах

Продюсером хоррора является бывший муж Оксаны Акиньшиной Дмитрий Литвинов. Перед тем, как согласиться на съёмки в фильме «Рассвет», актриса выдвинула условие, что всё её дети приедут вместе с ней. По словам артистки, она не может надолго отлучаться из дома, поскольку является многодетной матерью и не желает на долгое время оставлять детей. Также звезда призналась, что до появления наследников она была очень закрыта, зажата и имела много комплексов.

После рождения троих детей Оксана Акиньшина предпочитает сидеть дома, она не любит соцсети и походы по тусовкам. Единственное, о чём актриса мечтает, так это отпуск на Мальдивах в компании собственного мужа и без детей.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 16:55

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