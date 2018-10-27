Создатели War Thunder дарят подарки в честь шестилетия игры
Создатели онлайнового боевика War Thunder из компании Gaijin Entertainment заявили, что в честь шестилетия игры дарят подарки. Также геймеры получат скидки и праздничные события.
С 1 по 5 ноября все победители пяти морских сражений смогут рассчитывать на советский артиллерийский катер Я-5М. Кроме того, за каждый сыгранный бой пользователь получат праздничные наклейки — декаль «6 лет War Thunder».
Геймеры также смогут выиграть один из 100 купонов на танк Е-100 и самолет Не.162 А1. Бои за новую технику проводятся в реалистичном, симуляторном и аркадном режимах для одиночных и командных игр.
В ближайшие 10 дней будут действовать 50-процентные скидки на приобретение американской и советской техники. Акция начинает действовать уже с сегодняшнего дня. После этого произойдет снижение стоимости техники и других стран. Подробные условия акций доступны на официальном сайте игры.
War Thunder посвящена событиям Второй мировой войны. Игра вышла в 2012 году. В одном бою сражаются авиация, флот и наземные силы. В игре доступны более одной тысячи моделей бронемашин, самолетов, вертолетов и кораблей. Действия происходят на 80 картах. Продукт доступен на базе PC, PS4, Mac, Linux, Xbox One. В 2013 году игра победила gamescom 2013 в номинации «Лучший симулятор, в том же году War Thunder получила звание «Прорыв года» от журнала «Игромания».
С 1 по 5 ноября все победители пяти морских сражений смогут рассчитывать на советский артиллерийский катер Я-5М. Кроме того, за каждый сыгранный бой пользователь получат праздничные наклейки — декаль «6 лет War Thunder».
Геймеры также смогут выиграть один из 100 купонов на танк Е-100 и самолет Не.162 А1. Бои за новую технику проводятся в реалистичном, симуляторном и аркадном режимах для одиночных и командных игр.
В ближайшие 10 дней будут действовать 50-процентные скидки на приобретение американской и советской техники. Акция начинает действовать уже с сегодняшнего дня. После этого произойдет снижение стоимости техники и других стран. Подробные условия акций доступны на официальном сайте игры.
War Thunder посвящена событиям Второй мировой войны. Игра вышла в 2012 году. В одном бою сражаются авиация, флот и наземные силы. В игре доступны более одной тысячи моделей бронемашин, самолетов, вертолетов и кораблей. Действия происходят на 80 картах. Продукт доступен на базе PC, PS4, Mac, Linux, Xbox One. В 2013 году игра победила gamescom 2013 в номинации «Лучший симулятор, в том же году War Thunder получила звание «Прорыв года» от журнала «Игромания».
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:40