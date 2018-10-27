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Компания Xiaomi презентовала новую версию прошивки для умного браслета Mi Band 3

Компанией Xiaomi презентована новая версия прошивки для умного современного браслета версии Mi Band 3. Для пользователей теперь станут доступными новые функции, включая прогноз погоды.

Компания Xiaomi презентовала новую версию прошивки для умного браслета Mi Band 3

Чтобы улучшить в устройстве общую эффективность специалисты Xiaomi в Mi Band 3 внесли новое обновление. Пользователи теперь смогут узнать прогноз погоды, учитывая особенности местонахождения браслета. Владелец устройства сможет благодаря карте погоды узнать текущую температуру, а также прогноз погоды на весь день. Также браслет наделили новым режимом анимации. Для загрузки последней версии прошивки, пользователь должен иметь последнюю версию Mi-Fit. Компания Xiaomi обновила уже Mi band 3, имеющую ночной режим, а также возможность отключения звука непосредственно в сопряженном устройстве.

Xiaomi Mi Band 3 также теперь более точен при подсчёте шагов. Устройство позволяет более удобно просматривать сообщения, входящие вызовы, всю информацию о деятельности. В свою очередь, модернизированная версии имеет возможность считывать биение сердца 24 часа подряд. Также модель считывает сопротивление воды до пятидесяти метров. В устройстве есть монитор сна, а также многое другое.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:34

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