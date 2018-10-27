Компания Xiaomi презентовала новую версию прошивки для умного браслета Mi Band 3





Чтобы улучшить в устройстве общую эффективность специалисты Xiaomi в Mi Band 3 внесли новое обновление. Пользователи теперь смогут узнать прогноз погоды, учитывая особенности местонахождения браслета. Владелец устройства сможет благодаря карте погоды узнать текущую температуру, а также прогноз погоды на весь день. Также браслет наделили новым режимом анимации. Для загрузки последней версии прошивки, пользователь должен иметь последнюю версию Mi-Fit. Компания Xiaomi обновила уже Mi band 3, имеющую ночной режим, а также возможность отключения звука непосредственно в сопряженном устройстве.Xiaomi Mi Band 3 также теперь более точен при подсчёте шагов. Устройство позволяет более удобно просматривать сообщения, входящие вызовы, всю информацию о деятельности. В свою очередь, модернизированная версии имеет возможность считывать биение сердца 24 часа подряд. Также модель считывает сопротивление воды до пятидесяти метров. В устройстве есть монитор сна, а также многое другое.