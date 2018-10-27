Зелёный шар размером с Юпитер приблизится к Земле под Новый год





Специалисты определили, что этот изумрудный газовый шар – комета 46P/Виртанена. Глубоко внутри этой зелёной сферы находится комок грязного льда, который стремительно испаряется. Диаметр замёрзшего ядра составляет один километр, астрономы называют его гиперактивным, так как в секунду оно выбрасывает 1,7 на 1028 молекул воды. Водяной пар имеет примеси двухатомного углерода С2, подобная газообразная субстанция нередко встречается в атмосферах комет, и в условиях близких к вакууму она светится зелёным светом.По словам экспертов, эта гиперактивная комета 16 декабря подлетит к Земле на расстоянии 11,5 километров. Зелёный шар в течение нескольких недель можно будет увидеть невооружённым глазом. Это явление астрономы окрестили кометой года, так как небесное тело можно будет увидеть во время новогодних праздников. За всю космическую эру это десятый по счёту подлёт кометы к нашей планете.