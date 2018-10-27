АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Вдова Дэвида Боуи сообщала, что больше не намерена выходить замуж

Вдова рок-исполнителя Дэвида Боуи по-прежнему верна скончавшемуся в 2016 году супругу. Недавно топ-модель Иман Абдулмаджид сообщала, что больше не намерена выходить замуж.

Вдова Дэвида Боуи сообщала, что больше не намерена выходить замуж

Вдова Дэвида Боуи Иман Абдулмаджид в одном из своих интерью рассказала, что часто чувствует себя весьма одиноко. Но в новых отношениях топ-модель не заинтересована, храня верность рок-исполнителю. Иман Абдулмаджид заявила, что замуж снова она никогда не выйдет. Также она сообщила, что недавно упомянула мужа в разговоре, и тогда ее спросили: «Вы имеете в виду своего покойного мужа?». На что знаменитость ответила, что Боуи Иман всегда будет ее мужем.

Вдова Дэвида Боуи сообщала, что больше не намерена выходить замуж

Напомним, рок-исполнителя Дэвид Боуи и топ-модель Иман Абдулмаджид сыграли свадьбу в 1992 году, через 8 лет совместной жизни у них родилась долгожданная дочь Александрия Захра. В начале 2016 году британский исполнитель ушел из жизни из-за рака печени.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В австралийском зоопарке у однополой пары
Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем без
В Краснодарском крае бесплатно восстановят
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной
Создатели War Thunder дарят подарки в честь
В Новой Москве на «Коммунарке» открыли Стену
Кроссовер FAW D80 выступит конкурентом
Настасья Самбурская развеселила фанатов в
Николай Караченцов не оставил сыну денег, но
Лера Кудрявцева в Instagram с болью вспоминает
Вдова Дэвида Боуи сообщала, что больше не
В Стамбуле бездомная кошка прошлась по подиуму и
Опубликован ТОП-5 самых примечательных грузовиков
Селин Дион трогательно поздравила своих сыновей с
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в
Компания Xiaomi презентовала новую версию
Уфологи заметили возле МКС инопланетный корабль,
Зелёный шар размером с Юпитер приблизится к Земле
Станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид шар с
Учёные: Кофе и чай способствуют активному образу
Водоснабжение в Туапсе восстановят завтра, но
Во вскрытом iPhone XR обнаружили отличную от XS и
Разработчики Samsung завершают разработку
Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой
Умные часы Honor Watch держат батарею целую неделю
В России в 2019 году создадут аппарат для спуска
Стала известна стоимость четырёхдверного купе
Анна Хилькевич везет дочь Арианну в Париж для
Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем
Компания BMW отзывает в Китае 4 тысячи автомобилей
Просмотреть все новости