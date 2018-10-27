Вдова Дэвида Боуи сообщала, что больше не намерена выходить замуж





Вдова Дэвида Боуи Иман Абдулмаджид в одном из своих интерью рассказала, что часто чувствует себя весьма одиноко. Но в новых отношениях топ-модель не заинтересована, храня верность рок-исполнителю. Иман Абдулмаджид заявила, что замуж снова она никогда не выйдет. Также она сообщила, что недавно упомянула мужа в разговоре, и тогда ее спросили: «Вы имеете в виду своего покойного мужа?». На что знаменитость ответила, что Боуи Иман всегда будет ее мужем.Напомним, рок-исполнителя Дэвид Боуи и топ-модель Иман Абдулмаджид сыграли свадьбу в 1992 году, через 8 лет совместной жизни у них родилась долгожданная дочь Александрия Захра. В начале 2016 году британский исполнитель ушел из жизни из-за рака печени.