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Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой девочкой была его дочь Юлия в младшей школе

Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой девочкой была его дочь Юлия в младшей школе. Известный российский музыкант выложил архивный видеоролик, чтобы все подписчики смогли полюбоваться на очаровательную малышку.

Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой девочкой была его дочь Юлия в младшей школе

Сегодня Юлия Николаева отмечает своё 40-летие. Её знаменитый отец уже поздравил дочь, но одной публикацией он не ограничился. Несколько минут назад фанаты композитора получили возможность посмотреть редкий архивный детский видеоролик. В нём ещё маленькая именинница прогуливается по городскому парку и позирует для папы. Кроме того, в кадр попал и сам артист, также представший перед почитателями в молодом возрасте. Дата съёмки не указана, но пользователи предположили, что представленные кадры сняты в конце 80-х годов прошлого века.

Подписчики Игоря Николаева остались в восторге от возможности увидеть дочь музыканта в детском возрасте. Юлию Николаеву буквально "засыпали" комплиментами, ведь с годами она нисколько не изменилась. Многие отметили, ребёнок уже в школьные времена отличался серьёзным отношением и умом. За короткий период пост стал набирать популярность и зарабатывать одобрительные лайки.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:48

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