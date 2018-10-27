Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой девочкой была его дочь Юлия в младшей школе
Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой девочкой была его дочь Юлия в младшей школе. Известный российский музыкант выложил архивный видеоролик, чтобы все подписчики смогли полюбоваться на очаровательную малышку.
Сегодня Юлия Николаева отмечает своё 40-летие. Её знаменитый отец уже поздравил дочь, но одной публикацией он не ограничился. Несколько минут назад фанаты композитора получили возможность посмотреть редкий архивный детский видеоролик. В нём ещё маленькая именинница прогуливается по городскому парку и позирует для папы. Кроме того, в кадр попал и сам артист, также представший перед почитателями в молодом возрасте. Дата съёмки не указана, но пользователи предположили, что представленные кадры сняты в конце 80-х годов прошлого века.
Подписчики Игоря Николаева остались в восторге от возможности увидеть дочь музыканта в детском возрасте. Юлию Николаеву буквально "засыпали" комплиментами, ведь с годами она нисколько не изменилась. Многие отметили, ребёнок уже в школьные времена отличался серьёзным отношением и умом. За короткий период пост стал набирать популярность и зарабатывать одобрительные лайки.
Сегодня Юлия Николаева отмечает своё 40-летие. Её знаменитый отец уже поздравил дочь, но одной публикацией он не ограничился. Несколько минут назад фанаты композитора получили возможность посмотреть редкий архивный детский видеоролик. В нём ещё маленькая именинница прогуливается по городскому парку и позирует для папы. Кроме того, в кадр попал и сам артист, также представший перед почитателями в молодом возрасте. Дата съёмки не указана, но пользователи предположили, что представленные кадры сняты в конце 80-х годов прошлого века.
Подписчики Игоря Николаева остались в восторге от возможности увидеть дочь музыканта в детском возрасте. Юлию Николаеву буквально "засыпали" комплиментами, ведь с годами она нисколько не изменилась. Многие отметили, ребёнок уже в школьные времена отличался серьёзным отношением и умом. За короткий период пост стал набирать популярность и зарабатывать одобрительные лайки.