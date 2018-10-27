Опубликован ТОП-5 самых примечательных грузовиков современности
После тщательного анализа рынка, специалисты выделили сразу 5 примечательных современных грузовых моделей. Список возглавил Tesla Semi, оснащенный электромотором, обеспечивающим запас хода в 480 – 800 километров и имеющим систему автономного управления.
Второе место рейтинга досталось грузовику КамАЗ-65209, производство которого начался около 6 месяцев назад. В ТОП-3 попала и Ford F-Vision, которую эксперты называют главным соперником Tesla Semi.
Магистральный тягач Mercedes-Benz Actros занял четвёртое место, а его особенностью можно считать мощный 6-цилиндровый мотор «Евро-6». Последнее место в списке занимает Урал Next 6x4, вставший на конвейер буквально несколько дней назад.
Второе место рейтинга досталось грузовику КамАЗ-65209, производство которого начался около 6 месяцев назад. В ТОП-3 попала и Ford F-Vision, которую эксперты называют главным соперником Tesla Semi.
Магистральный тягач Mercedes-Benz Actros занял четвёртое место, а его особенностью можно считать мощный 6-цилиндровый мотор «Евро-6». Последнее место в списке занимает Урал Next 6x4, вставший на конвейер буквально несколько дней назад.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:00