Умные часы Honor Watch держат батарею целую неделю





Эксперты отмечают, что преимущество в длительности времени автономной работы является серьезным аргументом в пользу данного гаджета, поскольку другие умные часы держат заряд один или максимум два дня. Также Honor Watch будет поддерживать три системы глобального позиционирования - GLONASS, GPS и Beidou. По словам специалистов, данное устройство является одним из лучших на рынке по соотношению цена/качество. Презентация смарт-часов запланирована на 31 октября.