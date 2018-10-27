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Селин Дион трогательно поздравила своих сыновей с днем рождения

Знаменитая исполнительница Селин Дион поздравила своих сыновей с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram. Близнецам исполнительницы исполнилось 8 лет.

Селин Дион трогательно поздравила своих сыновей с днем рождения

Селин Дион очень редко публикует семейные фотографии, в основном на ее странице в Instagram опубликованы снимки с ее концертов. Но несколько дней назад исполнительница опубликовала фото, на котором она запечатлена со своими сыновьями. В комментарии к публикации знаменитость написала: "Мои милые мальчики, вам сегодня исполнилось 8 лет, и я горжусь вами каждый день. Я люблю вас всем сердцем и желаю вам счастливого дня рождения!". Свои поздравления Селин Дион написала на двух языка - французском и английском.

Селин Дион трогательно поздравила своих сыновей с днем рождения

Поклонники исполнительницы со всего мира оставили множество поздравлений для сыновей своей любимицы. Также подписчики не упустили возможности сделать комплименты певице. За несколько дней пост Селин Дион набрал более 218 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:45

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