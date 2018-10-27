Уфологи заметили возле МКС инопланетный корабль, меняющий форму





Исследователи отмечают, что объект имеет большие размеры. На опубликованной видеозаписи инопланетное тело двигалось в противоположную от станции сторону. Сперва оно имело шарообразную форму, а позже превратилось в эллипс. Отмечается, что незадолго до смены формы на корабле включились двигатели, и образовалась дымка голубоватого оттенка.На данный момент уфологи внимательно изучают видеозапись, чтобы найти дополнительные сведения об инопланетном корабле. В комментариях под видео противники внеземной жизни высказывали свои скептические предположения по поводу происходящего на записи. Споры вокруг неоднозначного видео не утихают до сих пор.