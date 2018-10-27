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Уфологи заметили возле МКС инопланетный корабль, меняющий форму

Уфологи при анализе материала, полученного с камер МКС, заметили возле космической станции неопознанный летающий объект. Это был инопланетный корабль, меняющий свою форму, как решили многие.

Уфологи заметили возле МКС инопланетный корабль, меняющий форму

Исследователи отмечают, что объект имеет большие размеры. На опубликованной видеозаписи инопланетное тело двигалось в противоположную от станции сторону. Сперва оно имело шарообразную форму, а позже превратилось в эллипс. Отмечается, что незадолго до смены формы на корабле включились двигатели, и образовалась дымка голубоватого оттенка.


На данный момент уфологи внимательно изучают видеозапись, чтобы найти дополнительные сведения об инопланетном корабле. В комментариях под видео противники внеземной жизни высказывали свои скептические предположения по поводу происходящего на записи. Споры вокруг неоднозначного видео не утихают до сих пор.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:30

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