Сайт AliExpress запустил космический спутник, чтобы увеличить продажи





Запуск космического спутника приурочили к Всемирному дню шопинга, который еще называется «чёрная пятница». В 2017 году распродажи в этот день принесли AliExpress более 25 миллиардов долларов. Теперь вокруг Земли вращается «банка с конфетами» и система Tmall International. Сообщается, что благодаря этому спутнику, пользователи AliExpress получат скидки, а в мобильное приложение добавят специальный раздел, в котором можно будет узнать координаты станции Candy Jar. Также клиентам подарят бонусы, если они сфотографируют территорию страны, в которой они находятся с помощью этой станции.С помощью спутника можно отправят в космос голосовые сообщения. Их будут транслировать в прямом эфире на определённой частоте. К этой акции присоединятся жители Испании, Франции, России, Италии, Польше, Португалии, ОАЭ, Турции и Бразилии.