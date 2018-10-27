АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Кофе и чай способствуют активному образу жизни человека
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Сайт AliExpress запустил космический спутник, чтобы увеличить продажи

Сайт AliExpress решил увеличить собственные продажи. Для этого торговая интернет-площадка запустила на орбиту космический спутник.

Сайт AliExpress запустил космический спутник, чтобы увеличить продажи

Запуск космического спутника приурочили к Всемирному дню шопинга, который еще называется «чёрная пятница». В 2017 году распродажи в этот день принесли AliExpress более 25 миллиардов долларов. Теперь вокруг Земли вращается «банка с конфетами» и система Tmall International. Сообщается, что благодаря этому спутнику, пользователи AliExpress получат скидки, а в мобильное приложение добавят специальный раздел, в котором можно будет узнать координаты станции Candy Jar. Также клиентам подарят бонусы, если они сфотографируют территорию страны, в которой они находятся с помощью этой станции.


С помощью спутника можно отправят в космос голосовые сообщения. Их будут транслировать в прямом эфире на определённой частоте. К этой акции присоединятся жители Испании, Франции, России, Италии, Польше, Португалии, ОАЭ, Турции и Бразилии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зелёный шар размером с Юпитер приблизится к Земле
Станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид шар с
Учёные: Кофе и чай способствуют активному образу
Водоснабжение в Туапсе восстановят завтра, но
Во вскрытом iPhone XR обнаружили отличную от XS и
Разработчики Samsung завершают разработку
Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой
Умные часы Honor Watch держат батарею целую неделю
В России в 2019 году создадут аппарат для спуска
Стала известна стоимость четырёхдверного купе
Анна Хилькевич везет дочь Арианну в Париж для
Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем
Компания BMW отзывает в Китае 4 тысячи автомобилей
Дочь Даны Борисовой рассказала об агрессивном
Сайт AliExpress запустил космический спутник,
Анфиса Чехова рассказала фолловерам об усталости
В России начали продавать бензин по 69 рублей за
Игру Alan Wake начали опять продавать в
Компания BenQ представила новый монитор,
В Казани под землю провалился КамАЗ и попал на
Татьяна Навка показала поклонникам в Instagram
В iPad Pro найден горизонтальный режим Face ID
Эксперты составили ТОП-3 самых знаковых
Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во
Беспилотник Cruise AV от General Motors
Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за
Россия даст Кубе 50 млн долларов на приобретение
Ксения Бородина на презентации нового сезона ТНТ
NASA: Телескопы следующего поколения позволят
Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему
Просмотреть все новости