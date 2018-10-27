В России начали продавать бензин по 69 рублей за литр
В России начали продавать бензин с октановым числом 101 GreenEco 101. Стоимость топлива составляет 69 рублей за один литр.
На данный момент бензин по этой цене продается лишь на нескольких заправках на Дальнем Востоке. По словам экспертов индустрии, основными потребителями нового типа топлива станут владельцы люксовых моделей автомобилей и стритрейсеры.
Новый бензин производит Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Производители отмечают, что топливо содержит компоненты, которые продлевают ресурс двигателя и восстанавливают заводские мощностные характеристики.
На данный момент бензин по этой цене продается лишь на нескольких заправках на Дальнем Востоке. По словам экспертов индустрии, основными потребителями нового типа топлива станут владельцы люксовых моделей автомобилей и стритрейсеры.
Новый бензин производит Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Производители отмечают, что топливо содержит компоненты, которые продлевают ресурс двигателя и восстанавливают заводские мощностные характеристики.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:11