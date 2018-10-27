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Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем рождения в Instagram

На странице в Instagram знаменитого музыканта Игоря Николаев появился трогательный пост. В своей публикации исполнитель поздравил дочь Юлию с днем рождения.

Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем рождения в Instagram

Сегодня дочка Игоря Николаева отмечает свое сорокалетие. Знаменитый отец решил поздравить наследницу с днем рождения трогательным постом в социальной сети Instagram. Исполнитель опубликовал видеоклип своей дочери на песню «Мир встреч и разлук». В комментарии к видео Игорь Николаев написал: "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, моё солнышко Юлечка!". Также музыкант пожелал своей дочери счастья.

Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем рождения в Instagram

Подписчики певца присоединись к его пожеланию и написали множество комплиментов Юлии. Многие написали, что девушка не выглядит на своей возраст. Всего за несколько часов опубликованное видео Игоря Николаева успели просмотреть более 86 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07

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