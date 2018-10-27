Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем рождения в Instagram
На странице в Instagram знаменитого музыканта Игоря Николаев появился трогательный пост. В своей публикации исполнитель поздравил дочь Юлию с днем рождения.
Сегодня дочка Игоря Николаева отмечает свое сорокалетие. Знаменитый отец решил поздравить наследницу с днем рождения трогательным постом в социальной сети Instagram. Исполнитель опубликовал видеоклип своей дочери на песню «Мир встреч и разлук». В комментарии к видео Игорь Николаев написал: "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, моё солнышко Юлечка!". Также музыкант пожелал своей дочери счастья.
Подписчики певца присоединись к его пожеланию и написали множество комплиментов Юлии. Многие написали, что девушка не выглядит на своей возраст. Всего за несколько часов опубликованное видео Игоря Николаева успели просмотреть более 86 тысяч пользователей Сети.
Сегодня дочка Игоря Николаева отмечает свое сорокалетие. Знаменитый отец решил поздравить наследницу с днем рождения трогательным постом в социальной сети Instagram. Исполнитель опубликовал видеоклип своей дочери на песню «Мир встреч и разлук». В комментарии к видео Игорь Николаев написал: "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, моё солнышко Юлечка!". Также музыкант пожелал своей дочери счастья.
Подписчики певца присоединись к его пожеланию и написали множество комплиментов Юлии. Многие написали, что девушка не выглядит на своей возраст. Всего за несколько часов опубликованное видео Игоря Николаева успели просмотреть более 86 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07