Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем рождения в Instagram

Сегодня дочка Игоря Николаева отмечает свое сорокалетие. Знаменитый отец решил поздравить наследницу с днем рождения трогательным постом в социальной сети Instagram. Исполнитель опубликовал видеоклип своей дочери на песню «Мир встреч и разлук». В комментарии к видео Игорь Николаев написал: "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, моё солнышко Юлечка!". Также музыкант пожелал своей дочери счастья.Подписчики певца присоединись к его пожеланию и написали множество комплиментов Юлии. Многие написали, что девушка не выглядит на своей возраст. Всего за несколько часов опубликованное видео Игоря Николаева успели просмотреть более 86 тысяч пользователей Сети.