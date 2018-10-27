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Во вскрытом iPhone XR обнаружили отличную от XS и XS Max батарею

Специалисты iFixit обнаружили в разобранном iPhone XR другой аккумулятор, отличающийся от того, который установлен XS и XS Max. В результате тестирований, показывающих индекс ремонтопригодности, гаджет получил 6 баллов из 10.

Во вскрытом iPhone XR обнаружили отличную от XS и XS Max батарею

Напомним, что XS и XS Max получили двойную и L-образную батареи, а вот бюджетная модификация получила лишь обыкновенный прямоугольный аккумулятор ёмкостью 11,16 Втч (это меньше, чем у XS Max, но больше – чем у XS). К слову, iPhone XR имеет один из самых больших показателей автономной работы среди всех устройств американской корпорации, выпущенных в 2018 году.

Как оказалось, показатель ремонтопригодности у новых моделей остался практически таким же, как и у предыдущих флагманов. Специалисты iFixit без проблем собрали и разобрали смартфон, удостоив его оценки в 6 баллов из 10.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:00

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