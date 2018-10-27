Во вскрытом iPhone XR обнаружили отличную от XS и XS Max батарею





Напомним, что XS и XS Max получили двойную и L-образную батареи, а вот бюджетная модификация получила лишь обыкновенный прямоугольный аккумулятор ёмкостью 11,16 Втч (это меньше, чем у XS Max, но больше – чем у XS). К слову, iPhone XR имеет один из самых больших показателей автономной работы среди всех устройств американской корпорации, выпущенных в 2018 году.Как оказалось, показатель ремонтопригодности у новых моделей остался практически таким же, как и у предыдущих флагманов. Специалисты iFixit без проблем собрали и разобрали смартфон, удостоив его оценки в 6 баллов из 10.