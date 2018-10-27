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В Казани под землю провалился КамАЗ и попал на видео

Сегодня утром в Казани ушел под землю грузовой автомобиль КамАЗ. Инцидент случился на проспекте Хусаина Ямашева, а случайный очевидец успел снять его на камеру.

В Казани под землю провалился КамАЗ и попал на видео

КамАЗ провалился в грунт почти до середины кузова. Видео с места событий вызвало бурные обсуждения в Сети: пользователи принялись критиковать качество российских дорог, не способных выдержать отечественные грузовики.


Впрочем, в данном случае машина провалилась на тротуаре, причиной чему мог быть размыв грунта и особенности коммунальной инфраструктуры.

О пострадавших не сообщается.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:43

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