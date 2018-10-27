В Казани под землю провалился КамАЗ и попал на видео
Сегодня утром в Казани ушел под землю грузовой автомобиль КамАЗ. Инцидент случился на проспекте Хусаина Ямашева, а случайный очевидец успел снять его на камеру.
КамАЗ провалился в грунт почти до середины кузова. Видео с места событий вызвало бурные обсуждения в Сети: пользователи принялись критиковать качество российских дорог, не способных выдержать отечественные грузовики.
Впрочем, в данном случае машина провалилась на тротуаре, причиной чему мог быть размыв грунта и особенности коммунальной инфраструктуры.
О пострадавших не сообщается.
КамАЗ провалился в грунт почти до середины кузова. Видео с места событий вызвало бурные обсуждения в Сети: пользователи принялись критиковать качество российских дорог, не способных выдержать отечественные грузовики.
Впрочем, в данном случае машина провалилась на тротуаре, причиной чему мог быть размыв грунта и особенности коммунальной инфраструктуры.
О пострадавших не сообщается.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:43