В Казани под землю провалился КамАЗ и попал на видео





КамАЗ провалился в грунт почти до середины кузова. Видео с места событий вызвало бурные обсуждения в Сети: пользователи принялись критиковать качество российских дорог, не способных выдержать отечественные грузовики.Впрочем, в данном случае машина провалилась на тротуаре, причиной чему мог быть размыв грунта и особенности коммунальной инфраструктуры.О пострадавших не сообщается.