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В России в 2019 году создадут аппарат для спуска на дно Марианской впадины

В России создадут аппарат для спуска на дно Марианской впадины. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) займётся проектированием глубоководного аппарата для осуществления спуска на дно самой глубокой в мире впадины, которая вызывает неизменный интерес у исследователей. Об этом заявил Алексей Рахманов, являющийся гендиректором ОСК.

В России в 2019 году создадут аппарат для спуска на дно Марианской впадины

Рахманов заявил, что спускаемый глубоководный аппарат начнут проектировать уже в следующем году. По словам генерального директора, в настоящее время формируют расширенное техническое задание, осуществляется поиск поставщиков оборудования. Он отметил, что последующим шагом станет создание эскизного технического проекта, а также привлечение инвесторов. Затем планируется строительство, а также испытание батискафа. Федор Конюхов, являющийся известным путешественником, писателем и художником, в марте 2018 года рассказал о планах собрать экспедицию на дно глубочайшей в мире Марианской впадины. Он планирует взять с её дна образцы грунта. Конюхов заметил, что эти образцы для науки будут значить больше, чем лунные.

Марианская впадина находится в западной части Тихого океана. Максимальная глубина данного желоба составляет 11 км. Первое погружение людей непосредственно на дно Марианской впадины состоялось ещё в 1960 году. Его осуществили американские исследователи.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:40

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