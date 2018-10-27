Стала известна стоимость четырёхдверного купе Honda Inspire





Honda Inspire является непосредственным родственником десятого поколения Accord. В то же время четырёхдверное купе отличается иными бамперами, модернизированной решёткой радиатора, переработанной оптикой и изменённым интерьером. В качестве силового агрегата выступит турбированный мотор объёмом 1,5 литра, генерирующий 194 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с вариатором CVT.В оснащение базового исполнения Honda Inspire входит цифровая приборная панель, двухзонная климатическая установка, электронный стояночный тормоз, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, кожаный салон и 18-дюймовые колёсные диски. Топовые модификации имеют более расширенный список функций.