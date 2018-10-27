Анна Хилькевич везет дочь Арианну в Париж для знакомства с Микки Маусом
Анна Хилькевич в своем микроблоге Instagram опубликовала новое фото, на котором она запечатлена вместе со старшей дочерью. Актриса рассказала фанатам, что отправляется в Париж с Арианной для знакомства с ее любимым европейским городом и с Микки Маусом.
На данном снимке артистка запечатлена с дочерью на фоне здания Международного аэропорта Шереметьево. Возле Анны Хилькевич находится чемодан, а в руках она держит паспорт. В своем посте артистка рассказала подписчикам, что летит в Париж с наследницей. Телезвезда отметила, что для ее дочери знакомство с Европой только начинается, так как «Арише дали визу на год».
За час публикация Анны Хилькевич собрала свыше 106 тысяч одобрительных лайков. В комментариях фолловеры делились личным опытом путешествий со своими детьми в самолетах, а также давали ценные советы.
На данном снимке артистка запечатлена с дочерью на фоне здания Международного аэропорта Шереметьево. Возле Анны Хилькевич находится чемодан, а в руках она держит паспорт. В своем посте артистка рассказала подписчикам, что летит в Париж с наследницей. Телезвезда отметила, что для ее дочери знакомство с Европой только начинается, так как «Арише дали визу на год».
За час публикация Анны Хилькевич собрала свыше 106 тысяч одобрительных лайков. В комментариях фолловеры делились личным опытом путешествий со своими детьми в самолетах, а также давали ценные советы.