Компания BMW отзывает в Китае 4 тысячи автомобилей





Под отзыв попадают модели BMW с первой по седьмую, а также автомобили Mini Cooper, сошедшие с конвейера в текущем году в период с 10 апреля по 13 июня. В транспортных средствах был обнаружен дефект датчиков коленвала, из-за этой проблемы может внезапно остановиться работа двигателя.Всех владельцев бракованных автомобилей оповестят представители баварского автоконцерна о необходимости посетить ближайший салон BMW, где будет проведена диагностика. В случае выявления проблемы специалисты её устранят. Все работы производитель будет проводить бесплатно.