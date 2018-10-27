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Компания BMW отзывает в Китае 4 тысячи автомобилей

Компания BMW сообщила об отзыве 4 тысяч автомобилей в Китае. Причиной для проведения масштабной акции является проблема с датчиками коленчатого вала.

Компания BMW отзывает в Китае 4 тысячи автомобилей

Под отзыв попадают модели BMW с первой по седьмую, а также автомобили Mini Cooper, сошедшие с конвейера в текущем году в период с 10 апреля по 13 июня. В транспортных средствах был обнаружен дефект датчиков коленвала, из-за этой проблемы может внезапно остановиться работа двигателя.

Всех владельцев бракованных автомобилей оповестят представители баварского автоконцерна о необходимости посетить ближайший салон BMW, где будет проведена диагностика. В случае выявления проблемы специалисты её устранят. Все работы производитель будет проводить бесплатно.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:00

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