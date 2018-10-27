Дочь Даны Борисовой рассказала об агрессивном поведении отца





Некоторое время назад Дана Борисова прошла лечение от зависимости запрещенными препаратами. Сейчас телеведущая полностью восстановила здоровье и посвящает все свое время дочери. Но супруг знаменитости Максим Аксенов до сих пор ей не доверяет и выступает против проживания Полины с матерью. На ток-шоу «Бородина против Бузовой» девочка рассказала, что отец постоянно возмущается из-за того, что она живет с мамой и всячески ее поддерживает, и несколько раз даже поднимал на нее руку. Также Полина сообщила, что ее папа, бабушка и дедушка обижены на нее. Сейчас они живут в соседних домах, и было такое, что папа проезжал со своими родителями мимо нее, но они сделали вид, что не замечают девочку.Дану Борисову расстраивает такая ситуация, ведь она хотела сохранить дружеские отношения с Максимом Аксеновым, чтобы их дочь чувствовала себя счастливой. Но теперь телеведущая вынуждена платить алименты на Полину, которая уже несколько месяцев проживает вместе с ней.