Дочь Даны Борисовой рассказала об агрессивном поведении отца
В эфире ток-шоу «Бородина против Бузовой» дочь Даны Борисовой рассказала, что ее отец Максим Аксенов иногда ведет себя агрессивно. Также Полина сообщила, что ее родитель не раз поднимал на нее руку.
Некоторое время назад Дана Борисова прошла лечение от зависимости запрещенными препаратами. Сейчас телеведущая полностью восстановила здоровье и посвящает все свое время дочери. Но супруг знаменитости Максим Аксенов до сих пор ей не доверяет и выступает против проживания Полины с матерью. На ток-шоу «Бородина против Бузовой» девочка рассказала, что отец постоянно возмущается из-за того, что она живет с мамой и всячески ее поддерживает, и несколько раз даже поднимал на нее руку. Также Полина сообщила, что ее папа, бабушка и дедушка обижены на нее. Сейчас они живут в соседних домах, и было такое, что папа проезжал со своими родителями мимо нее, но они сделали вид, что не замечают девочку.
Дану Борисову расстраивает такая ситуация, ведь она хотела сохранить дружеские отношения с Максимом Аксеновым, чтобы их дочь чувствовала себя счастливой. Но теперь телеведущая вынуждена платить алименты на Полину, которая уже несколько месяцев проживает вместе с ней.
Некоторое время назад Дана Борисова прошла лечение от зависимости запрещенными препаратами. Сейчас телеведущая полностью восстановила здоровье и посвящает все свое время дочери. Но супруг знаменитости Максим Аксенов до сих пор ей не доверяет и выступает против проживания Полины с матерью. На ток-шоу «Бородина против Бузовой» девочка рассказала, что отец постоянно возмущается из-за того, что она живет с мамой и всячески ее поддерживает, и несколько раз даже поднимал на нее руку. Также Полина сообщила, что ее папа, бабушка и дедушка обижены на нее. Сейчас они живут в соседних домах, и было такое, что папа проезжал со своими родителями мимо нее, но они сделали вид, что не замечают девочку.
Дану Борисову расстраивает такая ситуация, ведь она хотела сохранить дружеские отношения с Максимом Аксеновым, чтобы их дочь чувствовала себя счастливой. Но теперь телеведущая вынуждена платить алименты на Полину, которая уже несколько месяцев проживает вместе с ней.