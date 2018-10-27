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Игру Alan Wake начали опять продавать в популярных онлайн-магазинах

Игру Alan Wake опять начали продавать в онлайн-магазинах Humble Store, Steam, GOG. Она вернулась через год после удаления игры с цифровых площадок вследствие проблемы с лицензированием.

Игру Alan Wake начали опять продавать в популярных онлайн-магазинах

Продавать психологический приключенческий триллер стало возможно благодаря издателю Microsoft. Корпорация переоформила права на использование в игрушке лицензионной музыки. Компания в мае прошлого года сообщила, что не сможет больше продавать Alan Wake вследствие возникших проблем, которые связаны с правами на музыку. Remedy накануне удаления с популярных цифровых прилавков игры, сделала на неё большую скидку. Студии не потребовалось останавливать продажи продолжения Alan Wake’s American Nightmare, так как там решили проблему с правами.

Кто не приобрёл игрушку 2010 года, могут это сделать сейчас в Steam. При этом до 1 ноября скидка составит 80%. Игра в данном случае стоит 72 рубля и 93 рубля в случае коллекционного издания вместе с бонусами, а также Alan Wake's American Nightmare. В GOG и Humble Store действуют аналогичные предложения.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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