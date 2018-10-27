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Компания BenQ представила новый монитор, защищающий зрение

В компании BenQ расширили линейку мониторов, представив новую модель GW2283 на матрице IPS и с диагональю 21,5 дюйм. Особенностью новинки стала система инновационных технологий, позволяющих защитить зрение пользователя.

Компания BenQ представила новый монитор, защищающий зрение

Свою новинку разработчики относят к продукции семейства Eye-Care. Мониторы созданы с использованием различных технологий, но их основной целью является защита зрения пользователей. В частности, система Flicker-Free исключает мерцание изображения, а технология Low Blue Light способствует снижению активности синей составляющей подсветки. Также в новом экране применяется Brightness Intelligence Technology для оптимизации параметров изображения в зависимости от освещённости помещения и типа контента.

Монитор имеет разрешение 1920 на 1080 пикселей, соответствуя формату Full HD, углы обзора по вертикали и горизонтали составляют до 178 градусов, а для отклика матрицы потребуется равно 5 мс. Охват цветового пространства заявлен на уровне 72 процентов при динамической контрастности 20 000 000:1. Также в оснащение панели входят 1-ваттные стереофонические динамики, два цифровых интерфейса HDMI 1.4 и аналоговый порт D-Sub.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:45

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