Компания BenQ представила новый монитор, защищающий зрение





Свою новинку разработчики относят к продукции семейства Eye-Care. Мониторы созданы с использованием различных технологий, но их основной целью является защита зрения пользователей. В частности, система Flicker-Free исключает мерцание изображения, а технология Low Blue Light способствует снижению активности синей составляющей подсветки. Также в новом экране применяется Brightness Intelligence Technology для оптимизации параметров изображения в зависимости от освещённости помещения и типа контента.Монитор имеет разрешение 1920 на 1080 пикселей, соответствуя формату Full HD, углы обзора по вертикали и горизонтали составляют до 178 градусов, а для отклика матрицы потребуется равно 5 мс. Охват цветового пространства заявлен на уровне 72 процентов при динамической контрастности 20 000 000:1. Также в оснащение панели входят 1-ваттные стереофонические динамики, два цифровых интерфейса HDMI 1.4 и аналоговый порт D-Sub.