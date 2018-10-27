Татьяна Навка показала поклонникам в Instagram фото из Южной Кореи

В посте фигуристка написала, что Будда под руководством Небесного императора создал гороскоп, где каждый из двенадцати знаков называется по-корейски «сиби чисин». Согласно легенде они защищают людей, пространство и время от злых духов.Публикация знаменитости в течение шестнадцати часов собрала свыше 18 одобрительных лайков и более 60 комментариев. Подписчики сказали, что Татьяна Навка шикарная женщина, которая излучает любовь.