Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за пиар на смерти Караченцова





Вадим Манукян был возмущен и высказался по этому поводу. Депутат сказал: "Человек только умер, и сразу коршуны налетели". Также он добавил, что Андрей Малахов не понимает, что ближайшие несколько дней на ТВ просто должны показывать фильмы и телепередачи посвященные памяти Николая Караченцова, а не делать пиар на его кончине, приглашая в студию шоу "Прямой эфир" артистов, которые будут плакать.Член Госдумы не понимает, зачем Андрей Малахов собирал коллег и близких друзей Николая Караченцова именно в день его смерти и начал спрашивать, что они чувствуют. Ведь они выскажут все, что посчитают нужным на траурной церемонии 29 октября. По мнению Вадима Манукяна, телеведущий просто делает рейтинги для своей передачи.