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Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за пиар на смерти Караченцова

Депутат Вадим Манукян раскритиковал ведущего Андрея Малахова за выпуск программы "Прямой эфир", посвященный памяти скончавшегося Николая Караченцова. По мнению члена Госдумы, такой пиар на смерти артиста бестактен по отношению к его близким, коллегам и друзьям.

Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за пиар на смерти Караченцова

Вадим Манукян был возмущен и высказался по этому поводу. Депутат сказал: "Человек только умер, и сразу коршуны налетели". Также он добавил, что Андрей Малахов не понимает, что ближайшие несколько дней на ТВ просто должны показывать фильмы и телепередачи посвященные памяти Николая Караченцова, а не делать пиар на его кончине, приглашая в студию шоу "Прямой эфир" артистов, которые будут плакать.

Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за пиар на смерти Караченцова

Член Госдумы не понимает, зачем Андрей Малахов собирал коллег и близких друзей Николая Караченцова именно в день его смерти и начал спрашивать, что они чувствуют. Ведь они выскажут все, что посчитают нужным на траурной церемонии 29 октября. По мнению Вадима Манукяна, телеведущий просто делает рейтинги для своей передачи.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:37

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