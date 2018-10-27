В iPad Pro найден горизонтальный режим Face ID





В рамках показа корпорация Apple покажет не только вышеназванное устройство, но и несколько других технологических новинок. Как стало известно, накануне разработчик Гилиор Рэмбо заявил, что в коде iOS 12.1 ему удалось найти упоминания работы Face ID в горизонтальном режиме.После изучения одной из последних бета-сборок iOS 12.1 эксперт нашёл фразу, указывающую на то, что при настройке Face ID гаджет нужно держать в вертикальном положении, но после сохранения лица владельца, данная технология будет доступна и в горизонтальном режиме. Специалисты считают, что до премьеры планшета в Сеть утечёт ещё несколько интересных слухов касательно него.