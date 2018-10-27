АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

В iPad Pro найден горизонтальный режим Face ID

Инсайдеры сообщили, что в новом планшете iPad Pro найден горизонтальный режим Face ID. Напомним, что презентация девайса запланирована уже на следующую неделю.

В iPad Pro найден горизонтальный режим Face ID

В рамках показа корпорация Apple покажет не только вышеназванное устройство, но и несколько других технологических новинок. Как стало известно, накануне разработчик Гилиор Рэмбо заявил, что в коде iOS 12.1 ему удалось найти упоминания работы Face ID в горизонтальном режиме.

После изучения одной из последних бета-сборок iOS 12.1 эксперт нашёл фразу, указывающую на то, что при настройке Face ID гаджет нужно держать в вертикальном положении, но после сохранения лица владельца, данная технология будет доступна и в горизонтальном режиме. Специалисты считают, что до премьеры планшета в Сеть утечёт ещё несколько интересных слухов касательно него.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сайт AliExpress запустил космический спутник,
Анфиса Чехова рассказала фолловерам об усталости
В России начали продавать бензин по 69 рублей за
Игру Alan Wake начали опять продавать в
Компания BenQ представила новый монитор,
В Казани под землю провалился КамАЗ и попал на
Татьяна Навка показала поклонникам в Instagram
В iPad Pro найден горизонтальный режим Face ID
Эксперты составили ТОП-3 самых знаковых
Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во
Беспилотник Cruise AV от General Motors
Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за
Россия даст Кубе 50 млн долларов на приобретение
Ксения Бородина на презентации нового сезона ТНТ
NASA: Телескопы следующего поколения позволят
Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему
Александр Розенбаум простился с Николаем
Стоимость кроссовера KIA Sorento Prime поднялась
Удлинённая версия Volkswagen T-Cross представлена
Анастасия Волочкова станцевала под баян в
Самая печальная в мире автобусная остановка
Отец Меган Маркл добивается прав на свидания с
Тата Абрамсон-Блюменкранц пожаловалась в
Xiaomi представила механизированную подставку
Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с
49-летняя Дженнифер Лопес выложила в Instagram
Ксения Собчак не может долго быть без мужа
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась,
Ольга Бузова заявила в Instagram, что счастлива
Замужняя Алена Водонаева заявила в Instagram, что
Просмотреть все новости