Эксперты составили ТОП-3 самых знаковых кроссоверов, определивших сегмент SUV
Эксперты составили ТОП-3 самых знаковых кроссоверов, которые определили сегмент SUV. Данные авто сыграли большую роль в популяризации и развитии сегмента кроссоверов.
Класс кроссоверов набирать стал популярность уже в конце прошлого столетия. При этом стало известно, что первое авто данного класса вышло намного раньше. В данном рейтинге третья позиция досталась версии Honda CR-V. Транспортное средство появилось на авторынке в 1995 году. Машина стала ответом другому кроссоверу известного японского бренда. На эту модель в то время устанавливали двухлитровый силовой агрегат на 130 л.с., а также 4-диапазонный «автомат». На втором месте оказалась Toyota RAV4, которая появилась за год до потенциального своего конкурента. Эта версия японского бренда быстро стала популярной. Этому поспособствовал мощный силовой агрегат на 180 лошадок.
По сообщению издания «Слово и Дело», первую позицию заняла российская версия LADA 4x4. Её запустили в продажу в 1977 году. Класса кроссоверов тогда ещё не было. Но именно российская модель стала его, так называемым, прародителем. Дело в том, что данное авто включало в себя все качества, присущие SUV.
Класс кроссоверов набирать стал популярность уже в конце прошлого столетия. При этом стало известно, что первое авто данного класса вышло намного раньше. В данном рейтинге третья позиция досталась версии Honda CR-V. Транспортное средство появилось на авторынке в 1995 году. Машина стала ответом другому кроссоверу известного японского бренда. На эту модель в то время устанавливали двухлитровый силовой агрегат на 130 л.с., а также 4-диапазонный «автомат». На втором месте оказалась Toyota RAV4, которая появилась за год до потенциального своего конкурента. Эта версия японского бренда быстро стала популярной. Этому поспособствовал мощный силовой агрегат на 180 лошадок.
По сообщению издания «Слово и Дело», первую позицию заняла российская версия LADA 4x4. Её запустили в продажу в 1977 году. Класса кроссоверов тогда ещё не было. Но именно российская модель стала его, так называемым, прародителем. Дело в том, что данное авто включало в себя все качества, присущие SUV.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00