Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему приходится жить на гастролях

Максим Галкин порадовал своих фанатов новым видео. Артист показал, как он живёт во время гастрольных туров. Сейчас знаменитость находится в Германии, а проживать ему приходится на ферме в хижине. Вокруг неё расположены пастбища для овец, а в окна стучатся гуси, с которыми актёр пытается общаться, имитируя их кряканье, что и не постеснялся показать пользователям соцсети, повеселив поклонников. Муж Аллы Пугачёвой добавил, что сельскую местность выбрал неслучайно. Она привычна для него, ведь дома он также проживает в деревне, в отличие от Валерия Леонтьева, который параллельно с ним прибыл в Германию на гастроли, но устроился в более уютных апартаментах пятизвёздочной гостиницы.Зрители поблагодарили кумира за видео. Им очень понравилась экскурсия по утренней немецкой глубинке. За короткий период ролик начал набирать популярность, и менее чем за 30 минут под видео появилось более 80 тысяч одобрительных лайков.