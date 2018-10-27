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Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему приходится жить на гастролях

Максим Галкин показал своим подписчикам в социальной сети Instagram, в каких условиях ему приходится жить на гастролях. Как оказалось, артист проживает в хижине фермера, а в окно к нему стучатся гуси.

Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему приходится жить на гастролях

Максим Галкин порадовал своих фанатов новым видео. Артист показал, как он живёт во время гастрольных туров. Сейчас знаменитость находится в Германии, а проживать ему приходится на ферме в хижине. Вокруг неё расположены пастбища для овец, а в окна стучатся гуси, с которыми актёр пытается общаться, имитируя их кряканье, что и не постеснялся показать пользователям соцсети, повеселив поклонников. Муж Аллы Пугачёвой добавил, что сельскую местность выбрал неслучайно. Она привычна для него, ведь дома он также проживает в деревне, в отличие от Валерия Леонтьева, который параллельно с ним прибыл в Германию на гастроли, но устроился в более уютных апартаментах пятизвёздочной гостиницы.

Зрители поблагодарили кумира за видео. Им очень понравилась экскурсия по утренней немецкой глубинке. За короткий период ролик начал набирать популярность, и менее чем за 30 минут под видео появилось более 80 тысяч одобрительных лайков.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:10

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