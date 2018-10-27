Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему приходится жить на гастролях
Максим Галкин показал своим подписчикам в социальной сети Instagram, в каких условиях ему приходится жить на гастролях. Как оказалось, артист проживает в хижине фермера, а в окно к нему стучатся гуси.
Максим Галкин порадовал своих фанатов новым видео. Артист показал, как он живёт во время гастрольных туров. Сейчас знаменитость находится в Германии, а проживать ему приходится на ферме в хижине. Вокруг неё расположены пастбища для овец, а в окна стучатся гуси, с которыми актёр пытается общаться, имитируя их кряканье, что и не постеснялся показать пользователям соцсети, повеселив поклонников. Муж Аллы Пугачёвой добавил, что сельскую местность выбрал неслучайно. Она привычна для него, ведь дома он также проживает в деревне, в отличие от Валерия Леонтьева, который параллельно с ним прибыл в Германию на гастроли, но устроился в более уютных апартаментах пятизвёздочной гостиницы.
Зрители поблагодарили кумира за видео. Им очень понравилась экскурсия по утренней немецкой глубинке. За короткий период ролик начал набирать популярность, и менее чем за 30 минут под видео появилось более 80 тысяч одобрительных лайков.
Максим Галкин порадовал своих фанатов новым видео. Артист показал, как он живёт во время гастрольных туров. Сейчас знаменитость находится в Германии, а проживать ему приходится на ферме в хижине. Вокруг неё расположены пастбища для овец, а в окна стучатся гуси, с которыми актёр пытается общаться, имитируя их кряканье, что и не постеснялся показать пользователям соцсети, повеселив поклонников. Муж Аллы Пугачёвой добавил, что сельскую местность выбрал неслучайно. Она привычна для него, ведь дома он также проживает в деревне, в отличие от Валерия Леонтьева, который параллельно с ним прибыл в Германию на гастроли, но устроился в более уютных апартаментах пятизвёздочной гостиницы.
Зрители поблагодарили кумира за видео. Им очень понравилась экскурсия по утренней немецкой глубинке. За короткий период ролик начал набирать популярность, и менее чем за 30 минут под видео появилось более 80 тысяч одобрительных лайков.