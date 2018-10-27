Ксения Бородина на презентации нового сезона ТНТ рассказала, как продвигается отделка её загородного особняка

Телевизионный канал ТНТ 25 октября в кинотеатре «Октябрь» презентовал новый сезон. Конечно, на премьере присутствовало множество звезд экрана, с которыми ТНТ плодотворно сотрудничает много лет.Ксения Бородина прибыла на презентацию прямо со съемок проекта «Дом-2», не успев даже переодеться. Телеведущая рассказала, какие изменения произошли в ее новом загородном доме, в который Ксения переехала с семьей совсем недавно.Фанаты и коллеги пребывают в восторге от выбранного Бородиной дизайна и меблировки особняка. Некоторые предположили, что Ксении вполне по силам приносить достойный доход, проводя консультации по декору для желающих.Ксения рассказала, что ее разрывают вопросами по поводу того, как она продумала дизайн, что за мастера занимались ремонтом. Хоть она и не считает себя профессионалом в дизайнерской среде, но так как это первое для Бородиной семейное гнездышко, то она и старалась вложить в декор всю свою душу и сердце.На данный момент ведущая раздумывает по поводу дизайна гардеробной комнаты, но заниматься этим получается только в свободное время, которого и так немного.На презентации также присутствовали Алина Ланина и Анастасия Уколова. В шуточном споре они пытались выяснить, чей внешний облик более относится к заявленному дресс-коду Smart casual. Анастасия рассказала, что сейчас ее стилист старается изменить привычный многим образ подростка актрисы.Так же обсуждались будущие премьеры сезона, с которыми гостей ознакомили при помощи ТНТ-PREMIER. Марина Кравец пребывала в восторге от нового проекта Семена Слепакова «Домашний арест». И в планах телеведущей знакомство со свежим сериалом «Звоните Ди-Каприо».Презентация завершилась уже ближе к утру, среди звездных гостей также присутствовали Гарик Мартиросян, Андрей Бурковский, Семен Слепаков, Анна Невская, Яна Троянова и многие другие.