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Беспилотник Cruise AV от General Motors столкнулся с трудностями

Новый беспилотник Cruise AV, созданный специалистами компании General Motors, столкнулся с трудностями. Автопилотируемые транспортные средства иногда не различают, движется объект или стоит.

Беспилотник Cruise AV от General Motors столкнулся с трудностями

Разработкой автономного электромобиля Cruise AV занимается подразделение GM Cruise, разработчики за последние полгода договорились об инвестициях в свой проект с компаниями Honda и SoftBank. Представители General Motors сообщили, что в следующем году беспилотные автомобили появятся на городских улицах в качестве роботакси и начнут покрывать затраты.

Однако недавно выяснилось, что запуск беспилотников в 2019 году маловероятен, поскольку во время тестирования автопилотируемые машины в некоторых случаях не отличают передвигающийся объект от стоящего. К примеру, транспортные средства могут остановиться, когда на их пути встречается припаркованные мотоциклы. К тому же система не всегда распознаёт пешеходов или же видит велосипедистов там, где их нет.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:38

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