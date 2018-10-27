Беспилотник Cruise AV от General Motors столкнулся с трудностями
Новый беспилотник Cruise AV, созданный специалистами компании General Motors, столкнулся с трудностями. Автопилотируемые транспортные средства иногда не различают, движется объект или стоит.
Разработкой автономного электромобиля Cruise AV занимается подразделение GM Cruise, разработчики за последние полгода договорились об инвестициях в свой проект с компаниями Honda и SoftBank. Представители General Motors сообщили, что в следующем году беспилотные автомобили появятся на городских улицах в качестве роботакси и начнут покрывать затраты.
Однако недавно выяснилось, что запуск беспилотников в 2019 году маловероятен, поскольку во время тестирования автопилотируемые машины в некоторых случаях не отличают передвигающийся объект от стоящего. К примеру, транспортные средства могут остановиться, когда на их пути встречается припаркованные мотоциклы. К тому же система не всегда распознаёт пешеходов или же видит велосипедистов там, где их нет.
Разработкой автономного электромобиля Cruise AV занимается подразделение GM Cruise, разработчики за последние полгода договорились об инвестициях в свой проект с компаниями Honda и SoftBank. Представители General Motors сообщили, что в следующем году беспилотные автомобили появятся на городских улицах в качестве роботакси и начнут покрывать затраты.
Однако недавно выяснилось, что запуск беспилотников в 2019 году маловероятен, поскольку во время тестирования автопилотируемые машины в некоторых случаях не отличают передвигающийся объект от стоящего. К примеру, транспортные средства могут остановиться, когда на их пути встречается припаркованные мотоциклы. К тому же система не всегда распознаёт пешеходов или же видит велосипедистов там, где их нет.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:38