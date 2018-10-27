Беспилотник Cruise AV от General Motors столкнулся с трудностями





Разработкой автономного электромобиля Cruise AV занимается подразделение GM Cruise, разработчики за последние полгода договорились об инвестициях в свой проект с компаниями Honda и SoftBank. Представители General Motors сообщили, что в следующем году беспилотные автомобили появятся на городских улицах в качестве роботакси и начнут покрывать затраты.Однако недавно выяснилось, что запуск беспилотников в 2019 году маловероятен, поскольку во время тестирования автопилотируемые машины в некоторых случаях не отличают передвигающийся объект от стоящего. К примеру, транспортные средства могут остановиться, когда на их пути встречается припаркованные мотоциклы. К тому же система не всегда распознаёт пешеходов или же видит велосипедистов там, где их нет.