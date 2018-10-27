Александр Розенбаум простился с Николаем Караченцовым в Instagram

По словам барда, Николай Караченцов был кумиром поколения. Александр Розенбаум отдал должное вокальным способностям Николая Петровича, заявив, что он был прекрасным исполнителем песен, глубоко индивидуальным, самобытным и понимающим, о чем он поет.Фолловеры артиста присоединились к соболезнованиям в адрес родных и близких Караченцова. Поклонники сказали, что прощаясь с легендой, становится больно на душе. Некоторые подчеркнули, что время и смерть безжалостны ко всем.