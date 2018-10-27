Александр Розенбаум простился с Николаем Караченцовым в Instagram
Александр Розенбаум в своем Instagram-аккаунте поделился с поклонниками воспоминаниями об ушедшем из жизни Николае Караченцове и выразил свое уважение к коллеге. В размещенном посте музыкант кратко описал, каким запомнился ему легендарный актер.
По словам барда, Николай Караченцов был кумиром поколения. Александр Розенбаум отдал должное вокальным способностям Николая Петровича, заявив, что он был прекрасным исполнителем песен, глубоко индивидуальным, самобытным и понимающим, о чем он поет.
Фолловеры артиста присоединились к соболезнованиям в адрес родных и близких Караченцова. Поклонники сказали, что прощаясь с легендой, становится больно на душе. Некоторые подчеркнули, что время и смерть безжалостны ко всем.
По словам барда, Николай Караченцов был кумиром поколения. Александр Розенбаум отдал должное вокальным способностям Николая Петровича, заявив, что он был прекрасным исполнителем песен, глубоко индивидуальным, самобытным и понимающим, о чем он поет.
Фолловеры артиста присоединились к соболезнованиям в адрес родных и близких Караченцова. Поклонники сказали, что прощаясь с легендой, становится больно на душе. Некоторые подчеркнули, что время и смерть безжалостны ко всем.