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Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во время аборта

Певица Таисия Повалий стала гостьей в программе «Судьба человека». Там исполнительница поведала, что у нее была внематочная беременность, и она чуть не умерла во время аборта.

Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во время аборта

В эфире телепрограммы «Судьба человека» Таисия Повалий рассказала, что в 1984 году, когда ее сыну Денису был год, она узнала о второй беременности. В это же время исполнительнице предложили место в Киевском Государственном мьюзик-холле. Тогда Таисии Повалий пришлось выбирать между карьерой и семьей. Певица начала делать инъекции, которые должны были прервать беременность. Позже артистка узнала, что у нее была внематочная беременность, и уколы нанесли большой вред ее здоровью.

Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во время аборта

Таисия Повалий рассказала, что она потеряла сознание, а очнулась уже когда приехала скорая помощь. Потом услышала голос врача, который сообщил об необходимости срочно отправлять ее на операционный стол. Специалист сказал певице: «Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа, и тебя не спасли». По словам знаменитости, в ту ночь она испытала самую большую боль в жизни, поскольку ее оперировали без наркоза.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:50

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