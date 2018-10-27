Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во время аборта





В эфире телепрограммы «Судьба человека» Таисия Повалий рассказала, что в 1984 году, когда ее сыну Денису был год, она узнала о второй беременности. В это же время исполнительнице предложили место в Киевском Государственном мьюзик-холле. Тогда Таисии Повалий пришлось выбирать между карьерой и семьей. Певица начала делать инъекции, которые должны были прервать беременность. Позже артистка узнала, что у нее была внематочная беременность, и уколы нанесли большой вред ее здоровью.Таисия Повалий рассказала, что она потеряла сознание, а очнулась уже когда приехала скорая помощь. Потом услышала голос врача, который сообщил об необходимости срочно отправлять ее на операционный стол. Специалист сказал певице: «Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа, и тебя не спасли». По словам знаменитости, в ту ночь она испытала самую большую боль в жизни, поскольку ее оперировали без наркоза.