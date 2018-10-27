АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

NASA: Телескопы следующего поколения позволят найти планеты, где существует жизнь

Представителями космического агентства NASA было сделано заявление, что телескопы следующего поколения позволят найти планеты, на которых может существовать жизнь. Вследствие того, что космические телескопы становятся более мощными и чувствительными, человечество активно приближается к разгадке существования внеземных цивилизаций.

NASA: Телескопы следующего поколения позволят найти планеты, где существует жизнь

Специалисты отмечают, что они уже смогли обнаружить в Млечном Пути огромный спектр планет. NASA собирается создать следующую генерацию телескопов, обладающих особой чувствительностью, которая поможет обнаружить чужеродную жизнь. Передовые устройства будут способны анализировать исходящий от планет свет, осуществляя поиск воды либо смеси газов, которые напоминают земные характеристики. Астрофизики надеются также узнать больше в отношении распределения темной материи. Учёные собираются проверить теорию относительности (общую) Альберта Эйнштейна, наблюдая за светом, отклоняющимся под влиянием Солнца, а также его планет.

Из последнего анализа открытий Кеплера стало известно, что около 20-50% звезд, возможно, имеют в обитаемых своих зонах потенциально скалистые, небольшие планеты. Научные деятели отметили, что это приближает человечество к тому, что среди звезд галактики будет найдена перспективная планета.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-3 самых знаковых
Таисия Повалий рассказала, что чуть не умерла во
Беспилотник Cruise AV от General Motors
Депутат Манукян раскритиковал Андрея Малахова за
Россия даст Кубе 50 млн долларов на приобретение
Ксения Бородина на презентации нового сезона ТНТ
NASA: Телескопы следующего поколения позволят
Галкин показал в Instagram, в каких условиях ему
Александр Розенбаум простился с Николаем
Стоимость кроссовера KIA Sorento Prime поднялась
Удлинённая версия Volkswagen T-Cross представлена
Анастасия Волочкова станцевала под баян в
Самая печальная в мире автобусная остановка
Отец Меган Маркл добивается прав на свидания с
Тата Абрамсон-Блюменкранц пожаловалась в
Xiaomi представила механизированную подставку
Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с
49-летняя Дженнифер Лопес выложила в Instagram
Ксения Собчак не может долго быть без мужа
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась,
Ольга Бузова заявила в Instagram, что счастлива
Замужняя Алена Водонаева заявила в Instagram, что
«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов
«Появилась бы Шлюзова»: солистка «Город 312»
Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от
Мать Марии Максаковой не хочет общаться с дочерью
Победительница конкурса красоты Miss Grand
На лечение единственной дочери Любовь Успенская
Xiaomi обещает 650 тысяч рублей за лучший снимок
Просмотреть все новости