NASA: Телескопы следующего поколения позволят найти планеты, где существует жизнь





Специалисты отмечают, что они уже смогли обнаружить в Млечном Пути огромный спектр планет. NASA собирается создать следующую генерацию телескопов, обладающих особой чувствительностью, которая поможет обнаружить чужеродную жизнь. Передовые устройства будут способны анализировать исходящий от планет свет, осуществляя поиск воды либо смеси газов, которые напоминают земные характеристики. Астрофизики надеются также узнать больше в отношении распределения темной материи. Учёные собираются проверить теорию относительности (общую) Альберта Эйнштейна, наблюдая за светом, отклоняющимся под влиянием Солнца, а также его планет.Из последнего анализа открытий Кеплера стало известно, что около 20-50% звезд, возможно, имеют в обитаемых своих зонах потенциально скалистые, небольшие планеты. Научные деятели отметили, что это приближает человечество к тому, что среди звезд галактики будет найдена перспективная планета.