Стоимость кроссовера KIA Sorento Prime поднялась на 35 тысяч рублей





За эти средства покупатель приобретет автомобиль, оснащенный двигателем объемом 2,4 литра мощностью 188 лошадиных сил. Модель выполнена в полноприводном варианте. Максимально оснащенный вариант GT Line теперь стоит 2,884 миллиона рублей.Автомобиль с дизельной силовой установкой KIA Sorento Prime обойдется покупателю в 2,364 — 2,824 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Под капотом таких моделей разработчики установили двигатель 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил.Отметим, что KIA Sorento Prime уже дорожал в предыдущем месяце. Стоимость автомобиля тогда поднялась на 30 тысяч рублей.По данным агентства «Автостат», за период с января по сентябрь текущего года на российском рынке реализация автомобилей KIA составила 167 490 автомобилей, из них 7236 приходится на кроссоверы Sorento Prime.