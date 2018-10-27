Стоимость кроссовера KIA Sorento Prime поднялась на 35 тысяч рублей
Эксперты автомобильной индустрии по результатам мониторинга рынка пришли к выводу, что стоимость кроссовера KIA Sorento Prime в России поднялась на 35 тысяч рублей. Стоимость самой доступной модификации автомобиля составляет 1,914 миллиона рублей.
За эти средства покупатель приобретет автомобиль, оснащенный двигателем объемом 2,4 литра мощностью 188 лошадиных сил. Модель выполнена в полноприводном варианте. Максимально оснащенный вариант GT Line теперь стоит 2,884 миллиона рублей.
Автомобиль с дизельной силовой установкой KIA Sorento Prime обойдется покупателю в 2,364 — 2,824 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Под капотом таких моделей разработчики установили двигатель 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил.
Отметим, что KIA Sorento Prime уже дорожал в предыдущем месяце. Стоимость автомобиля тогда поднялась на 30 тысяч рублей.
По данным агентства «Автостат», за период с января по сентябрь текущего года на российском рынке реализация автомобилей KIA составила 167 490 автомобилей, из них 7236 приходится на кроссоверы Sorento Prime.
За эти средства покупатель приобретет автомобиль, оснащенный двигателем объемом 2,4 литра мощностью 188 лошадиных сил. Модель выполнена в полноприводном варианте. Максимально оснащенный вариант GT Line теперь стоит 2,884 миллиона рублей.
Автомобиль с дизельной силовой установкой KIA Sorento Prime обойдется покупателю в 2,364 — 2,824 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Под капотом таких моделей разработчики установили двигатель 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил.
Отметим, что KIA Sorento Prime уже дорожал в предыдущем месяце. Стоимость автомобиля тогда поднялась на 30 тысяч рублей.
По данным агентства «Автостат», за период с января по сентябрь текущего года на российском рынке реализация автомобилей KIA составила 167 490 автомобилей, из них 7236 приходится на кроссоверы Sorento Prime.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:00