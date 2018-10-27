Самая печальная в мире автобусная остановка появилась в Германии





Сотрудники дома престарелых давно заметили, что пожилые люди, страдающие слабоумием, часто спешат куда-то поехать, оправдываясь неотложными делами. И чтобы не вызывать у своих пациентов особого беспокойства, возле учреждения был поставлен муляж автобусной остановки, где они могли бы спокойно «дожидаться» автобуса.Обычно уже через пару минут человек забывает, куда и зачем он шел, отмечают авторы идеи. А персонал клиники забирает забывчивого клиента обратно, не подвергая его опасности потеряться среди людских толп. Но все равно остановку назвали самой печальной в мире.