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Самая печальная в мире автобусная остановка появилась в Германии

Самая печальная в мире автобусная остановка появилась в городе Дуйсбург (Германия). Как пишет издание DW, сюда никогда не подъедет автобус, потому что остановку поставили специально для стариков, страдающих деменцией.

Самая печальная в мире автобусная остановка появилась в Германии

Сотрудники дома престарелых давно заметили, что пожилые люди, страдающие слабоумием, часто спешат куда-то поехать, оправдываясь неотложными делами. И чтобы не вызывать у своих пациентов особого беспокойства, возле учреждения был поставлен муляж автобусной остановки, где они могли бы спокойно «дожидаться» автобуса.

Обычно уже через пару минут человек забывает, куда и зачем он шел, отмечают авторы идеи. А персонал клиники забирает забывчивого клиента обратно, не подвергая его опасности потеряться среди людских толп. Но все равно остановку назвали самой печальной в мире.



 
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В мире / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:30

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