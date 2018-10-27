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Удлинённая версия Volkswagen T-Cross представлена официально

Официально представлена удлинённая версия Volkswagen T-Cross для китайского и бразильского рынков. Новая модификация компактного представителя SUV презентована практически сразу же после презентации европейской версии.

Удлинённая версия Volkswagen T-Cross представлена официально

Volkswagen T-Cross для Поднебесной разработчики оснастили увеличенной до 2 651 мм колёсной базой, при этом кузов увеличился до 4 199 мм. Удлинённая модификация автомобиля получила больше пространства в салоне. Также существенные изменения произошли в оформлении экстерьера, здесь изменились оптика, радиаторная решётка и бамперы, а в задней части появилась светодиодная полоса, соединяющая задние фары.

Немецкий кроссовер на китайском рынке будет представлен с двумя вариантами силовых установок. Один атмосферный агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 110 лошадиных сил, а второй мотор-турбо производительностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «робот».



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50

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