Анастасия Волочкова станцевала под баян в пансионате отца

Анастасия Волочкова является весьма активным пользователем Instagram и постоянно публикует фото и видео. Балерина имеет множество преданных поклонников и огромное количество недоброжелателей, которые часто критикуют ее публикации. Несколько часов назад знаменитость опубликовала видео, на котором она показала танец под баян в пансионате, куда привезла отца. В комментарии к ролику Анастасия Волочкова написала: "Устраивая папу в пансионат". Также она добавила, что ее отец до инсульта играл на баяне.Подписчики балерины по-разному отреагировали на эту публикацию. Фанаты пришли в восторг от танца своей любимицы. А хейтеры высмеяли Анастасию Волочкову и обвинили ее в том, что она пиарится на здоровье своего родителя. Всего за несколько часов ролик танцующую под баян балерину успели посмотреть более 84 тысяч пользователей Сети.