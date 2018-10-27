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Анастасия Волочкова станцевала под баян в пансионате отца

На своей страннице в Instagram скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала, как танцевала под баян в пансионате, в который привезла отца. Мужчина отправился на отдых на несколько недель.

Анастасия Волочкова станцевала под баян в пансионате отца

Анастасия Волочкова является весьма активным пользователем Instagram и постоянно публикует фото и видео. Балерина имеет множество преданных поклонников и огромное количество недоброжелателей, которые часто критикуют ее публикации. Несколько часов назад знаменитость опубликовала видео, на котором она показала танец под баян в пансионате, куда привезла отца. В комментарии к ролику Анастасия Волочкова написала: "Устраивая папу в пансионат". Также она добавила, что ее отец до инсульта играл на баяне.

Анастасия Волочкова станцевала под баян в пансионате отца

Подписчики балерины по-разному отреагировали на эту публикацию. Фанаты пришли в восторг от танца своей любимицы. А хейтеры высмеяли Анастасию Волочкову и обвинили ее в том, что она пиарится на здоровье своего родителя. Всего за несколько часов ролик танцующую под баян балерину успели посмотреть более 84 тысяч пользователей Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:40

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