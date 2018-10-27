Отец Меган Маркл добивается прав на свидания с будущим внуком
Отец Меган Маркл хочет воссоединиться со звездной дочерью благодаря её беременности. Также Томас Маркл собирается добиться права видеться со своим будущим внуком.
Уже на протяжении нескольких месяцев Меган Маркл не поддерживает связи со своим родственником. После свадьбы отношения отца и дочери сильно ухудшились, и Томас Маркл стал делать неоднозначные заявления в адрес королевской семьи. Но после известия о беременности герцогини Сассекской ее отец хочет добиться разрешения видеться с будущим ребенком. Томас Маркл отмечает, что у малыша будет как королевская кровь, так и его, поэтому мужчина имеет полное право на присутствие в жизни наследника своей дочери.
В случае отказа отец супруги принца Гарри собирается обратиться к юристам, чтобы отстоять право на общение с внуком. Также Томас Маркл надеется, что рождение малыша позволит ему помириться с дочерью. Мужчина готов прилететь в Лондон сразу после прибытия герцога и герцогини Сассекской из тура по Австралии и Океании. Пока не известно, как отреагируют на заявление отца Меган Маркл члены королевской семьи.
Уже на протяжении нескольких месяцев Меган Маркл не поддерживает связи со своим родственником. После свадьбы отношения отца и дочери сильно ухудшились, и Томас Маркл стал делать неоднозначные заявления в адрес королевской семьи. Но после известия о беременности герцогини Сассекской ее отец хочет добиться разрешения видеться с будущим ребенком. Томас Маркл отмечает, что у малыша будет как королевская кровь, так и его, поэтому мужчина имеет полное право на присутствие в жизни наследника своей дочери.
В случае отказа отец супруги принца Гарри собирается обратиться к юристам, чтобы отстоять право на общение с внуком. Также Томас Маркл надеется, что рождение малыша позволит ему помириться с дочерью. Мужчина готов прилететь в Лондон сразу после прибытия герцога и герцогини Сассекской из тура по Австралии и Океании. Пока не известно, как отреагируют на заявление отца Меган Маркл члены королевской семьи.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:20