Отец Меган Маркл добивается прав на свидания с будущим внуком





Уже на протяжении нескольких месяцев Меган Маркл не поддерживает связи со своим родственником. После свадьбы отношения отца и дочери сильно ухудшились, и Томас Маркл стал делать неоднозначные заявления в адрес королевской семьи. Но после известия о беременности герцогини Сассекской ее отец хочет добиться разрешения видеться с будущим ребенком. Томас Маркл отмечает, что у малыша будет как королевская кровь, так и его, поэтому мужчина имеет полное право на присутствие в жизни наследника своей дочери.В случае отказа отец супруги принца Гарри собирается обратиться к юристам, чтобы отстоять право на общение с внуком. Также Томас Маркл надеется, что рождение малыша позволит ему помириться с дочерью. Мужчина готов прилететь в Лондон сразу после прибытия герцога и герцогини Сассекской из тура по Австралии и Океании. Пока не известно, как отреагируют на заявление отца Меган Маркл члены королевской семьи.