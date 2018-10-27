Xiaomi представила механизированную подставку Leband Electric Standing Desk для ПК
Разработчики из Xiaomi создали подставку Leband Electric Standing Desk, позволяющую регулировать высоту компьютера или ноутбука. Соответствующий стартап уже доступен на платформе краудфаундинга Youpin.
Не секрет, что сидячая работа является вредной. Многими медиками такая работа приравнивается к вредным привычкам, поскольку при долгой работе за компьютером осанка человека портится, а также появляются различные заболевания. Более того, офисные работники далеко не всегда могут подниматься на ноги и хоть чуть-чуть постоять в полный рост. Решением этой проблемы занялись специалисты бренда Mijia, принадлежащего компании Xiaomi.
Компания разработала механическую подставку, которая выдержит даже компьютер весом в 15 килограмм. С помощью специального механизма мощностью около 40 Вт осуществляется легкое поднятие и опускание конструкции, а также фиксация на любом удобном уровне. В опущенном состоянии высота подставки составляет не более 7 сантиметров, однако максимальный показатель – 40 сантиметров. Скорее всего, Leband Electric Standing Desk обойдется покупателю в 130 долларов.
Не секрет, что сидячая работа является вредной. Многими медиками такая работа приравнивается к вредным привычкам, поскольку при долгой работе за компьютером осанка человека портится, а также появляются различные заболевания. Более того, офисные работники далеко не всегда могут подниматься на ноги и хоть чуть-чуть постоять в полный рост. Решением этой проблемы занялись специалисты бренда Mijia, принадлежащего компании Xiaomi.
Компания разработала механическую подставку, которая выдержит даже компьютер весом в 15 килограмм. С помощью специального механизма мощностью около 40 Вт осуществляется легкое поднятие и опускание конструкции, а также фиксация на любом удобном уровне. В опущенном состоянии высота подставки составляет не более 7 сантиметров, однако максимальный показатель – 40 сантиметров. Скорее всего, Leband Electric Standing Desk обойдется покупателю в 130 долларов.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:55