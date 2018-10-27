Xiaomi представила механизированную подставку Leband Electric Standing Desk для ПК





Не секрет, что сидячая работа является вредной. Многими медиками такая работа приравнивается к вредным привычкам, поскольку при долгой работе за компьютером осанка человека портится, а также появляются различные заболевания. Более того, офисные работники далеко не всегда могут подниматься на ноги и хоть чуть-чуть постоять в полный рост. Решением этой проблемы занялись специалисты бренда Mijia, принадлежащего компании Xiaomi.Компания разработала механическую подставку, которая выдержит даже компьютер весом в 15 килограмм. С помощью специального механизма мощностью около 40 Вт осуществляется легкое поднятие и опускание конструкции, а также фиксация на любом удобном уровне. В опущенном состоянии высота подставки составляет не более 7 сантиметров, однако максимальный показатель – 40 сантиметров. Скорее всего, Leband Electric Standing Desk обойдется покупателю в 130 долларов.