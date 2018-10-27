АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Xiaomi представила механизированную подставку Leband Electric Standing Desk для ПК

Разработчики из Xiaomi создали подставку Leband Electric Standing Desk, позволяющую регулировать высоту компьютера или ноутбука. Соответствующий стартап уже доступен на платформе краудфаундинга Youpin.

Xiaomi представила механизированную подставку Leband Electric Standing Desk для ПК

Не секрет, что сидячая работа является вредной. Многими медиками такая работа приравнивается к вредным привычкам, поскольку при долгой работе за компьютером осанка человека портится, а также появляются различные заболевания. Более того, офисные работники далеко не всегда могут подниматься на ноги и хоть чуть-чуть постоять в полный рост. Решением этой проблемы занялись специалисты бренда Mijia, принадлежащего компании Xiaomi.

Компания разработала механическую подставку, которая выдержит даже компьютер весом в 15 килограмм. С помощью специального механизма мощностью около 40 Вт осуществляется легкое поднятие и опускание конструкции, а также фиксация на любом удобном уровне. В опущенном состоянии высота подставки составляет не более 7 сантиметров, однако максимальный показатель – 40 сантиметров. Скорее всего, Leband Electric Standing Desk обойдется покупателю в 130 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Меган Маркл добивается прав на свидания с
Тата Абрамсон-Блюменкранц пожаловалась в
Xiaomi представила механизированную подставку
Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с
49-летняя Дженнифер Лопес выложила в Instagram
Ксения Собчак не может долго быть без мужа
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась,
Ольга Бузова заявила в Instagram, что счастлива
Замужняя Алена Водонаева заявила в Instagram, что
«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов
«Появилась бы Шлюзова»: солистка «Город 312»
Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от
Мать Марии Максаковой не хочет общаться с дочерью
Победительница конкурса красоты Miss Grand
На лечение единственной дочери Любовь Успенская
Xiaomi обещает 650 тысяч рублей за лучший снимок
Представители УАЗ ответили на критику о
Назван ТОП-5 самых надёжных моторов на
Шотландец отказался от чипсов с газировкой и
Hyundai разрабатывает новую флагманскую версию
Forbes назвал Софию Вергару из "Американской
В Польше альпинист нашёл на вершине горы
За год число миллиардеров в мире увеличилось на
Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в
Избыточная масса тела повышает риск смерти,
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получили поддержку
Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что
Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед
Просмотреть все новости