Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с головой ушла в работу





Но, по мнению психологов, Бузовой грозит апатия и общее ухудшение здоровья, включая расстройство нервной системы и общую психофизическую нестабильность.Напомним, что Ольга согласилась стать героиней реалити-шоу «Замуж за Бузову» в надежде обрести личное счастье, но ее избранник Денис Лебедев на поверку оказался лжецом и мошенником, и теперь Ольга с головой ушла в работу. Но хотя Бузова знаменита стойкостью духа, не стоит забывать, что она все-таки женщина.Глубокое разочарование в мужчинах сделает из Ольги Бузовой отъявленную карьеристку, забывшую о замужестве и детях, но со временем артистку начнет угнетать отсутствие счастливой семьи. Поэтому психологи рекомендуют Ольге больше времени проводить в обществе мужчин, чтобы со временем обеспечить себе крепкий «тыл».