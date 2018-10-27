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Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с головой ушла в работу

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова вновь испытала душевные страдания, связанные с предательством любимого мужчины. И бороться с душевными терзаниями ей снова помогает работа.

Но, по мнению психологов, Бузовой грозит апатия и общее ухудшение здоровья, включая расстройство нервной системы и общую психофизическую нестабильность.

Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с головой ушла в работу

Напомним, что Ольга согласилась стать героиней реалити-шоу «Замуж за Бузову» в надежде обрести личное счастье, но ее избранник Денис Лебедев на поверку оказался лжецом и мошенником, и теперь Ольга с головой ушла в работу. Но хотя Бузова знаменита стойкостью духа, не стоит забывать, что она все-таки женщина.

Ольга Бузова пережила сильнейшую депрессию и с головой ушла в работу

Глубокое разочарование в мужчинах сделает из Ольги Бузовой отъявленную карьеристку, забывшую о замужестве и детях, но со временем артистку начнет угнетать отсутствие счастливой семьи. Поэтому психологи рекомендуют Ольге больше времени проводить в обществе мужчин, чтобы со временем обеспечить себе крепкий «тыл».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:42

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