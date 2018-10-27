Замужняя Алена Водонаева заявила в Instagram, что любит флиртовать с мужчинами
Бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева имеет богатую аудиторию подписчиков, с которыми часто делится подробностями личной жизни. В одном из последних постов в Instagram Алена опубликовала ролик, где она заигрывает с мойщиком окон и признается, что всегда приветлива к мужчинам.
Водонаева не разделяет мужской пол на директоров, официантов и просто проходящих по улице дедушек, она всем одинаково улыбается, а также не прочь пофлиртовать.
Вместе с тем, Алена не против улыбок посторонних девушек, улыбающихся ее мужу, и она ворчит на него, когда он игнорирует чужие женские взгляды.
«Легкий флирт в рамках доброжелательности - это нормально!», - считает Водонаева и спрашивает мнение пользователей на эту тему.
Мнения подписчиков разделились, и часть из них считает, что легкомысленное поведение супругов становится угрозой браку, а другие уверены, что легкий флирт на стороне способен освежить отношения.
Водонаева не разделяет мужской пол на директоров, официантов и просто проходящих по улице дедушек, она всем одинаково улыбается, а также не прочь пофлиртовать.
Вместе с тем, Алена не против улыбок посторонних девушек, улыбающихся ее мужу, и она ворчит на него, когда он игнорирует чужие женские взгляды.
«Легкий флирт в рамках доброжелательности - это нормально!», - считает Водонаева и спрашивает мнение пользователей на эту тему.
Мнения подписчиков разделились, и часть из них считает, что легкомысленное поведение супругов становится угрозой браку, а другие уверены, что легкий флирт на стороне способен освежить отношения.