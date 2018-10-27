«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов заявил, что в «Доме-2» нет справедливости

"Справедливости нет в этом Мире. Одна страна безнаказанно может бомбить другую… Справедливости нет в нашей стране. Закон не един для всех. Богачи проводят реформы, не заботясь о народе. Справедливости нет и на нашем проекте. Мне порой стыдно", - говорит в частности Черкасов.

В своём анонсе будущего выпуска Андрей обещает, что через неделю на Сейшелах какое-то "зло будет наказано". Также парень отмечает, что просто делает свою работу и не виноват, что телезрители считают его несправедливым.Также ведущий телестройки добавляет, что возможно через неделю все поймут, что он имеет в виду.Правда, молодой человек подчеркивает, что существует внутренняя справедливость. Он уверен, что оставаться нужно всегда честным человеком, невзирая на все на обстоятельства.