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«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов заявил, что в «Доме-2» нет справедливости

Реалити-шоу "Дом-2" является довольно одиозным проектом. А недавно ведущий телестройки Андрей Черкасов посетовал на отсутствие справедливости в мире, включая скандальную телестройку.

«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов заявил, что в «Доме-2» нет справедливости

В своём анонсе будущего выпуска Андрей обещает, что через неделю на Сейшелах какое-то "зло будет наказано". Также парень отмечает, что просто делает свою работу и не виноват, что телезрители считают его несправедливым.

"Справедливости нет в этом Мире. Одна страна безнаказанно может бомбить другую… Справедливости нет в нашей стране. Закон не един для всех. Богачи проводят реформы, не заботясь о народе. Справедливости нет и на нашем проекте. Мне порой стыдно", - говорит в частности Черкасов.

Также ведущий телестройки добавляет, что возможно через неделю все поймут, что он имеет в виду.

«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов заявил, что в «Доме-2» нет справедливости

Правда, молодой человек подчеркивает, что существует внутренняя справедливость. Он уверен, что оставаться нужно всегда честным человеком, невзирая на все на обстоятельства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:32

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