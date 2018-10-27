Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что стесняется своей внешности





По словам теледивы, она жутко стесняется, когда её хвалят, ей неудобно есть в гостях, просить о помощи, ходить без лифчика,а также ей доставляют душевный дискомфорт ее большие зубы. Из всех перечисленных комплексов Надеждой Сысоевой больше всего поклонники удивились тому, что звезда комплексует по поводу зубов. Большинство фанатов уверяют, что это скорее является достоинством, чем недостатком, ведь многие мечтают иметь такие белые и ровные зубы, как у участницы Comedy Woman.Надежда Сысоева обратилась ко всем девушкам с призывом, чтобы они не стеснялись своей внешности и не боялись недостатков. Сама звезда уже несколько лет мечтает избавиться от искривления позвоночника, сейчас она над этим активно работает.