«Появилась бы Шлюзова»: солистка «Город 312» Светлана Назаренко о феномене Бузовой

"Если бы не было Ольги Бузовой, появилась бы какая-нибудь Шлюзова", — говорит солистка "Города 312".

"Позиция, с которой подается все это — "я хочу петь, я буду петь, я пою. Я вот так, как умею, но я очень стараюсь и очень хочу это делать!", - комментирует желание во чтобы то ни стало забраться на сцену Светлана.





Ольга Бузова ведет передачи, пишет книги, моделирует одежду и даже поёт песни. По поводу вокала Ольги высказывались уже многие звёзды шоу-бизнеса. Вот и Светлана Назаренко, более известная под псевдонимом Ая, рассказала Пятому каналу о кризисе в современном шоу-бизнесе.Певица коснулась темы популярности Бузовой. Светлана Назаренко утверждает, что успех ведущей «Дома-2» в музыкальной сфере весьма закономерен для современности, когда талант и профессионализм ушли на второй план.Ая отмечает: если бы не Бузова, то появился бы ещё кто-нибудь подобный ей.Коснулась артистка и метода, которым сегодня пользуются знаменитости.Ая сопоставляет это с желанием стать врачом-хирургом без нужных знаний и отмечает, что одного старания здесь недостаточно.Ранее мы уже писали, что известный продюсер Лина Арифулина весьма раскритиковала "певицу из Дома-2", которая еще долго будет находиться на плаву лишь благодаря усердной работе её команды.