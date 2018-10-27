АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового поколения

Разработчики компании Subaru вывели на тесты универсал Levorg нового поколения. Фотошпионы опубликовали в Сети фотографии автомобиля.

Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового поколения

Отмечается, что на снимках опубликован «мул» - под старым кузовом спрятаны новые агрегаты и узлы. Модель будет построена на базе платформы SGP, которая уже используется при производстве новых Impreza и XV.

По некоторым данным Subaru Levorg будет копировать внешний вид концепт-кара Viziv Tourer, который был представлен весной текущего года в рамках Женевского автосалона. Габариты модели составляют: длина 4775 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1435 миллиметров. Размер колесной базы - 2730 миллиметров. Автомобиль оснащен системой помощи водителю EyeSight две камеры под лобовым стеклом для слежения за ситуацией на дороге. Шпионская фотография Subaru Levorg опубликована по ссылке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов
«Появилась бы Шлюзова»: солистка «Город 312»
Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от
Мать Марии Максаковой не хочет общаться с дочерью
Победительница конкурса красоты Miss Grand
На лечение единственной дочери Любовь Успенская
Xiaomi обещает 650 тысяч рублей за лучший снимок
Представители УАЗ ответили на критику о
Назван ТОП-5 самых надёжных моторов на
Шотландец отказался от чипсов с газировкой и
Hyundai разрабатывает новую флагманскую версию
Forbes назвал Софию Вергару из "Американской
В Польше альпинист нашёл на вершине горы
За год число миллиардеров в мире увеличилось на
Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в
Избыточная масса тела повышает риск смерти,
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получили поддержку
Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что
Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед
Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно
Российские базы на Луне могут разместить в
Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила
Western Digital увеличил объём жесткого диска
Приставы закончили опись имущества Евгения
ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике проведут в Москве
Ольга Бузова призналась, что любовь ей причиняет
Опрос: Большинство украинцев не понимает значение
В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung
Просмотреть все новости