Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового поколения
Разработчики компании Subaru вывели на тесты универсал Levorg нового поколения. Фотошпионы опубликовали в Сети фотографии автомобиля.
Отмечается, что на снимках опубликован «мул» - под старым кузовом спрятаны новые агрегаты и узлы. Модель будет построена на базе платформы SGP, которая уже используется при производстве новых Impreza и XV.
По некоторым данным Subaru Levorg будет копировать внешний вид концепт-кара Viziv Tourer, который был представлен весной текущего года в рамках Женевского автосалона. Габариты модели составляют: длина 4775 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1435 миллиметров. Размер колесной базы - 2730 миллиметров. Автомобиль оснащен системой помощи водителю EyeSight две камеры под лобовым стеклом для слежения за ситуацией на дороге. Шпионская фотография Subaru Levorg опубликована по ссылке.
Отмечается, что на снимках опубликован «мул» - под старым кузовом спрятаны новые агрегаты и узлы. Модель будет построена на базе платформы SGP, которая уже используется при производстве новых Impreza и XV.
По некоторым данным Subaru Levorg будет копировать внешний вид концепт-кара Viziv Tourer, который был представлен весной текущего года в рамках Женевского автосалона. Габариты модели составляют: длина 4775 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1435 миллиметров. Размер колесной базы - 2730 миллиметров. Автомобиль оснащен системой помощи водителю EyeSight две камеры под лобовым стеклом для слежения за ситуацией на дороге. Шпионская фотография Subaru Levorg опубликована по ссылке.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:05